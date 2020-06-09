Daha cesuruz

Bugün ne yapılabilir? Bugün düşünce ve eylemlerimizde daha girişken ve cesur olabiliriz. Özgürlük isteği ve olaylara daha mantıklı bakabileceğimiz konular var. Sosyal konular, farklı düşünceler dikkatimizi çekebilir. Duygulara pek yer vermeden hareket edebiliriz. Ancak sabah saatlerinde aceleci olmamakta fayda var. Bu saatlerde öfke yaratan koşullar olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Öğle saatlerine doğru gözden geçirmemiz gereken işler ve planlarda değişiklikler gündeme geliyor. Ancak öğle saatlerinde düşüncelerimizi daha fazla netleştirmeye bakalım. Hayal gücümüzü daha iyi kullanmaya bakalım. Akşam saatlerinde beklenmedik durumlar ve yeni düşünceler içindeyiz. Arkadaşlıklar için daha uygun fırsatlar da bulabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Hareket Yeni bir döngü başlamakta. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Hareket ya da diğer adıyla Dünya günündeyiz. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan ani değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız.