Daha dengeli düşünebiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün ışıkların uyumu daha istikrarlı ve dengeli hareket edebileceğimizi anlatmakta. Özellikle gelecek yönünde yeni beklentiler gündeme gelebilir. Grup çalışmaları içinde daha fazla şey yapabileceğimizi, başkalarına katkıda bulunabileceğimizi fark edebiliriz. Ay saat 17:34’ten 21:29’a kadar boşlukta kalacağı için bu saatlerde kararsızlıklar gündeme gelebilir.

Nelerden kaçınmalı? Akşam saatlerinde, 21:29’dan itibaren Ay Balık burcuna ilerleyerek günün atmosferini daha yumuşak, dalgalı ve duygusal açıdan daha kırılgan kılabilir. Akşam saatlerinde hem kendimizin hem de başkalarının duygusal ihtiyaçlarını anlamak yönünde daha çok şey yapabiliriz. Hayallere de açık olacağız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Jaguar Daha ileri gitmek için çaba içindeyiz. Bugün aynı zamanda bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini göreceğiz. Mahremiyet önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları daha karmaşık hale getirmemeliyiz.