MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri Daha dengeli düşünebiliriz
17.04.2020 - 00:00 |

Daha dengeli düşünebiliriz

Bugün ışıkların uyumu daha istikrarlı ve dengeli hareket edebileceğimizi anlatmakta.

Daha dengeli düşünebiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün ışıkların uyumu daha istikrarlı ve dengeli hareket edebileceğimizi anlatmakta. Özellikle gelecek yönünde yeni beklentiler gündeme gelebilir. Grup çalışmaları içinde daha fazla şey yapabileceğimizi, başkalarına katkıda bulunabileceğimizi fark edebiliriz. Ay saat 17:34’ten 21:29’a kadar boşlukta kalacağı için bu saatlerde kararsızlıklar gündeme gelebilir.

Nelerden kaçınmalı? Akşam saatlerinde, 21:29’dan itibaren Ay Balık burcuna ilerleyerek günün atmosferini daha yumuşak, dalgalı ve duygusal açıdan daha kırılgan kılabilir. Akşam saatlerinde hem kendimizin hem de başkalarının duygusal ihtiyaçlarını anlamak yönünde daha çok şey yapabiliriz. Hayallere de açık olacağız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Jaguar   Daha ileri gitmek için çaba içindeyiz. Bugün aynı zamanda bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini göreceğiz. Mahremiyet önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları daha karmaşık hale getirmemeliyiz.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün gelecek hayallerinizle ilgili bir konuda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde tepkileriniz kontrol etmeye çalışmalısınız. Ani çıkışlarınız tartışmalara yol açabilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Kendinizi özgür hissedeceğiniz zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla düzenlemeye gitmeniz gerekebilir. Gün içinde sakin olmanız gereken olaylar yaşayabilirsiniz. İletişimdeki aksaklıklar keyfinizi kaçırabilir. Akşam saatlerinde yaratıcılığınızı kullanacağınız birden fazla işe yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni ufuklara açılmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Yeni şeyler öğreneceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle birlikte yolculuklar planlayabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yoğunluğunuz artabilir. Bazı konuları daha iyi hale getirmek için düzenlemek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün size kriz çıkaran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda endişe içine düşebilirsiniz. Sabırlı davranmanız gereken zamanlardasınız. Sakin tavrınızla sorunları çözebileceksiniz. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde eksiklikleri tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Eşinizle ilgili konularla uğraşabileceğiniz zamanlar içindesiniz. Tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Sabah saatlerinde daha çatışmaya açık koşullar söz konusu. Kendinizi daha iyi ifade etmeniz gereken bir gündesiniz. Akşam saatlerinde planlarda değişiklikler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konularda daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Sabah saatlerinde iletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çalışacaksınız. Detaylar içinde çalışmak sizi yorabilir. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Alternatif planlar çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Sizi geren ve endişelendiren kişilerden uzak durmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konulara yaratıcılığınızı katmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Güzel şeyler için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Akşam daha farklı konular dikkatinizi çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde evde yaşanabilecek kazalara dikkat etmenizde fayda var. İletişimde olduğunuz kişiler önem kazanabilir. Ailevi konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Kendinizi zorlayacak konulardan uzak durmaya özen gösterin. Akşam saatlerinde birden fazla işle uğraşabilirsiniz. Akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ticari konularda yeni gelişmeler olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yoğunluk meydana gelebilir. Yanlış anlaşılmadan kaynaklı sorunları fazla büyütmemenizde fayda var. Kardeşlerinizle görüşebilirsiniz. Akşam saatlerinde kararsız kaldığınız durumlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi düzeltmek için yoğun bir tempoya girebilirsiniz. Bazı işleri organize etmek size süre kazandırabilir. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Riskli konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akışta kalmaya özen gösterinDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde kişisel hassasiyetiniz olan konularda daha tepkisel olabilirsiniz. Bedensel sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda detaylara daha fazla önem vermelisiniz. Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Harcama yapmak için çok uygun bir günde değilsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gizli kalmış nedenlerden dolayı keyfiniz kaçabilir. Yakın çevrenizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Küçük tartışmalar meydana gelebilir. Bilemediğiniz konuların sizi hapsettiğini hissedebilirsiniz. Kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Kabullenme içine girebilirsiniz. Akşam saatlerinde akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Büşra Köksal
Büşra KöksalCoronavirüsten sonra her şey eskisi gibi olur mu?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaYaratıma katılın
Emre Kara
Emre KaraZirvede tek başına: Murat Övüç
Aslı Kocaeli
Aslı KocaeliBeş duyu...
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşKorona günlerinde göz sağlığı
Op. Dr. Oytun İdil
Op. Dr. Oytun İdilBacak estetiği
Dans Sanatçısı Göker Yıldız
Dans Sanatçısı Göker YıldızMetamorfoz
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAy Kova: Deli mi, dahi mi?
Bengül Güner
Bengül GünerRobotik moda akımı geliyor
Betül Yergök
Betül YergökVirüs gibi ilişkiler mutasyonu
En Çok İzlenen Videolar
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler
Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evde hamur mayalarken gözden kaçırılan 7 hata

Evde hamur mayalarken gözden kaçırılan 7 hata

Fırınsız kurabiye pişirirken yapılan hatalar

Fırınsız kurabiye pişirirken yapılan hatalar

Makaron neden bu kadar çok pahalı? İşte tüm gerçeği...

Makaron neden bu kadar çok pahalı? İşte tüm gerçeği...

Kuşkonmazı pişirmeden önce tazeliğini bu yöntemle koruyun!

Kuşkonmazı pişirmeden önce tazeliğini bu yöntemle koruyun!

Sıradaki Haber