Daha esnek olabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün hemen öğle sonrasında Ay İkizler burcuna ilerlerken, Merkür de Balık burcuna geçiyor. İki değişken burç çok fazla hareket ve iletişim anlamına gelmekte. Bugün düşüncelerimiz büyük bir değişim gösterebilir. Görüşmelerde, ziyaretlerde farklı yollar aranabilir. Olaylara daha esnek yaklaşmak durumundayız.

Nelerden kaçınmalı? Ancak aradığımız istikrarı bulmakta da zorlanabiliriz. Bu nedenle değişen koşullara uyum sağlamak gerekebilir. Aşkta ve ilişkilerde daha gerçekçi olmamız söz konusu. Eskilerle, yaşlılarla ilgili konular dikkatimizi çekebilir. Ancak duygularımızı anlatmak konusunda daha gerçekçi bir hava içindeyiz. Akşam saatlerinde bu daha belirgin olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/Yönetici İstikrar önemli Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım. İşbirlikleri yaratabiliriz.