Daha gerçekçi olalım

Bugün ne yapılabilir? Sabah 10:04’ten itibaren Akrep burcuna ilerleyen Ay gün içinde bizi uğraştırabilecek durumlara işaret ediyor. Dolunay yaklaşmakta ve Ay Satürn ile de kare açı içinde. Özellikle öğle saatlerde bazı engeller bizi daha sabırlı olmaya itiyor. Duygusal alanda huzurlu ve sakin olmak pek kolay olmayabilir. Daha akılcı olmaya çalışalım.

Nelerden kaçınmalı? Dolunay yaklaşırken, pek çok konuda hızlı ilerleme ve eylem öne çıkıyor. Kendimizi güvende hissetmediğimiz durumlar daha fazla olabilir. Öfke bize daha çok engel çıkarabileceği için başkalarından beklentilerimizde daha dengeli olmaya bakalım. Aşırı ısrar ya da ortaklı parasal işlerde yeniden düşünmemiz gereken kritik durumlar olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/ Kamış Esnek kalabilmek önemli. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Kamış günündeyiz. Yeni koşullar var. Kamış günlerinde belirli konularda önyargılarımızın kurbanı olmamaya bakmalı ve daha esnek davranabilmeliyiz. Bugün kendimize güven duyabileceğimiz, usta olduğumuz konularda başarılı olabiliriz.