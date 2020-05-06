MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri Daha gerçekçi olalım
06.05.2020 - 00:00 |

Daha gerçekçi olalım

Sabah 10:04’ten itibaren Akrep burcuna ilerleyen Ay gün içinde bizi uğraştırabilecek durumlara işaret ediyor.

Daha gerçekçi olalım
ABONE OL

Bugün ne yapılabilir? Sabah 10:04’ten itibaren Akrep burcuna ilerleyen Ay gün içinde bizi uğraştırabilecek durumlara işaret ediyor. Dolunay yaklaşmakta ve Ay Satürn ile de kare açı içinde. Özellikle öğle saatlerde bazı engeller bizi daha sabırlı olmaya itiyor. Duygusal alanda huzurlu ve sakin olmak pek kolay olmayabilir. Daha akılcı olmaya çalışalım.

Nelerden kaçınmalı? Dolunay yaklaşırken, pek çok konuda hızlı ilerleme ve eylem öne çıkıyor. Kendimizi güvende hissetmediğimiz durumlar daha fazla olabilir. Öfke bize daha çok engel çıkarabileceği için başkalarından beklentilerimizde daha dengeli olmaya bakalım. Aşırı ısrar ya da ortaklı parasal işlerde yeniden düşünmemiz gereken kritik durumlar olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/ Kamış     Esnek kalabilmek önemli. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Kamış günündeyiz. Yeni koşullar var. Kamış günlerinde belirli konularda önyargılarımızın kurbanı olmamaya bakmalı ve daha esnek davranabilmeliyiz. Bugün kendimize güven duyabileceğimiz, usta olduğumuz konularda başarılı olabiliriz.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün kriz yaratan durumlar gündeminizi etkileyebilir. Ortak para konularıyla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Sabah saatlerinde yaşayacağınız fikir çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız. Mücadele edeceğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Yaratıcılık gerektiren konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerde duygusal yoğunluk hissedebilirsiniz. Gündeminizi eşinizle ilgili konular oluşturabilir. Eksik iletişimden kaynaklanan huzursuzluklara karşı daha anlayışlı olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde size keyif veren uğraşlara zaman ayırabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatındaki dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda yaşayacağınız yüksek tempo sizi duygusal stres altına alabilir. Sabah saatleri iletişimden kaynaklanan çatışmalara karşı daha dikkatli olmalısınız. Akşam saatlerinde ise sanatsal aktivitelerde bulunmak sizi rahatlatacaktır. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade etmekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Duygusal yoğunluk yaşayabilir ve stres altında ifadelerinizi abartabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Akşam saatleri sezgileriniz daha kuvvetli olabilir ve iç sesinizi dinlemek size iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Babanızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Aile geçmişinizle ilgili olaylar duygusal yoğunluk yaratabilir. Konuşmalar mücadele duygusunu ön plana çıkarabilir. İletişim kurmakta zorlandığınız zamanlarda sakin kalmakta fayda var. Akşam saatlerinde ihtiyaç duyduğunuz iç sesinize kavuşmuş olacaksınız. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Konuşmaların ve yazışmaların olduğu hareketli bir gündesiniz. Bununla birlikte iletişimde olduğunuz kişileri anlamak için çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Stres altında yargılayıcı tutum takınmamaya özen göstermelisiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Kulağınıza gelen dedikodulara tepkisiz kalmakta fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel yeteneklerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Donanımlarınızı attırmak için kararlar alabilirsiniz.  Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni girişimlerde bulunmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Bu konuda üstünüzde stres hissedebilirsiniz. Duygularınızı ifade ederken dramatize etmekten kaçının. Akşam saatleri daha huzurlu enerjiler var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için kararlı adımlar atacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeyler için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Duygusal yoğunluğunuz artabilir. Giriştiğiniz işlerde kararlılık göstereceksiniz. Yaşadığınız olaylar da stres altında kalabilir ve dramatik tepkiler gösterebilirsiniz. Sağduyulu davranmakta fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayatınızın gizli kalan konularıyla ilgilenebilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. İletişim problemlerinden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Karşınızdakini anlamak için çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde sanatsal uğraşlarla ilgilenebileceğiniz keyifli zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirebilirsiniz. Yaşayacağınız duygusal yoğunluğu onlarla paylaşmak size iyi gelebilir. Aksattığınız dernek işlerinize yönelebileceğiniz zamanlar var. İşten gelecek desteklere karşı farkında olmanız, işlerinizi hızlandıracaktır. Gün içinde yaşayacağınız fikir çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kararlılık göstereceğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için güçlü bir mücadeleye girişeceğiniz zamanlar var. Gün içinde karşınızdakini anlamaya çalışmak için farkındalığınızı yüksek tutmanızda fayda var. İletişim çatışmaları yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni şeyler keşfetmenin sizi motive edeceği bir gündesiniz. Hobilerinizle ilgilenebilir ve bu konuda daha çok araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde işlerinizde duygusal baskı hissedebilirsiniz. Yaşayacağınız süreçlerde dingin kalmaya özen gösterin. Akşam saatleri sezgilerinizi kullanarak akışta kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanSaygınlık
Yeşim Mutlu
Yeşim MutluGünlerden Hıdırellez
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinVajinismus tekrar gelişir mi?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAy Terazi: Dengede kalmak sanattır
Nesrin Sürer
Nesrin SürerBahar aylarında cildinizi güneş ışınlarından koruyun!
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaPopo estetiği hakkında bilinmesi gerekenler
Doç. Dr. Taner Usta
Doç. Dr. Taner UstaAdet döneminde şiddetli ağrı
Güney Güneyan
Güney GüneyanFarklılaşma
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluSen de bahçene el at!
Mine Ağır
Mine AğırKarantinada otizmli çocuklar!
En Çok İzlenen Videolar
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Daha gerçekçi olalım

Daha gerçekçi olalım

Unutulmaz katmeriyle Gaziantep'in meşhur 19 lezzeti

Unutulmaz katmeriyle Gaziantep'in meşhur 19 lezzeti

Polistik over tedavi edilmezse ciddi hastalıklara yol açabiliyor!

Polistik over tedavi edilmezse ciddi hastalıklara yol açabiliyor!

Mutfağın kraliçesi döküm tavada pişirebileceğiniz ağızları sulandıran 7 tarif

Mutfağın kraliçesi döküm tavada pişirebileceğiniz ağızları sulandıran 7 tarif

Sıradaki Haber