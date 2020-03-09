Daha iyi bir cilt için bu diyeti yapın
Güzellik endüstrisindeki her yeni serumu ve maskeyi cildinizde denemeye istekli olsanız bile, aslında diyet değişiklikleri yapmak her zaman daha iyi bir seçenektir. Uzmanlara göre tükettiğiniz besinler; cilt bakım denkleminin önemli bir parças. Tükettiğiniz besinlerin, cildinizin sağlığı ve görünümü üzerinde doğrudan bir etkisi var.
1. Sebze ve meyveler
Sebze bazlı antioksidanlar yani beta karoten, C vitamini, E vitamini, selenyum ve B vitaminleri gibi vitaminler cilt hücrelerinizi hasardan korumak için kalkan görevi görür.
Yaban mersini, böğürtlen, koyu yapraklı yeşillikler, kızılcık, brokoli, kuşkonmaz, pancar, tatlı patates ve kabak, sağlıklı cildi korumak, cilt üzerindeki bakterileri azaltmak için size yardımcı olur.
2. Omega 3
Zihninizi keskin tutmak için omega-3'leri diyetinize eklemeniz gerektiğini zaten biliyor olabilirsiniz. Ancak bu esansiyel yağ asidi cildiniz için de oldukça faydalı! Omega-3 yağ asitleri kistik akne ve leke gibi en sorunlu cilt sorunlarınızın arkasındaki sorunlarla savaşabilir.
3. D vitamini alın
Takviyeler cildinizi kendi başlarına temizlemese de, oral yolla alınan doğru miktarda D vitamini cildin iyileşmesine yardımcı oluyor. D vitamini eksikliği; sedef hastalığı ve atopik dermatit, egzama, gibi bazı cilt problemlerine yol açabiliyor.
4. Bol su için
Su, özellikle vücudunuzun en büyük organı olan cilt için oldukça önemlidir. Yüzde 30'u sudan oluşan cilt yapısı için su; cilt bakımı rutininizde çok önemli bir bileşendir.
2018 yılında yapılan bir çalışmada, araştırmacılar su alımını artıran katılımcıların cilt kuruluğunda ve pürüzsüzlüğünde bir azalmanın yanı sıra cilt elastikiyetinde de bir artış gözlemledi.
Su içmek; cildi düzgün nemlendirilmiş şekilde tutmanın, ışıltısını artırmanın ve cildinizi ve dokularınızı en iyi şekilde çalışmaya devam etmenin en basit yollarından biridir.
5. Şeker ve diğer işlenmiş gıdaları kesin
Kan şekerinizin yükselmesi cildinizde akneleşmeye neden olur. Yüksek glisemik yüke sahip yiyecekleri tüketmek cildinizdeki yağ oranının artmasına ve ciltteki sebum üretiminin hızlanmasına neden olur.