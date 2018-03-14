Daha kolay bir doğum, daha sağlıklı bir bebek

Hamileliğinizin her aşamasında, bebeğiniz için en doğru şeyleri yemeli ve yapmalısınız. Doğru beslenme, sadece bebeğiniz için sağlıklı bir yaşamın ilk aşamasını oluşturmaz, aynı zamanda hayatınızın bu heyecan verici ve sihirli yeni bölümüne girdiğinizde şimdiye kadar olduğunuzdan daha fazla aktif ve canlı olabilmenizi sağlar.

Çocuğunuzun fit olmasına yardımcı olun

Şu an yediğiniz besinler, bebeğinizin hayatının ilerleyen zamanlarında sağlıklı bir kiloda olmasına yardımcı olur. 2014'te yapılan bir araştırma, bir annenin hamileyken yediklerinin ve yaşadığı stres seviyesinin bebeğin genetik obezite eğilimini etkileyebileceğini gösteriyor. Ayrıca tamamen stres içermeyen gebelikler peri masallarından ibaret olsa da akıllı beslenme kararları, endişelenmeniz gereken şeylerin sayısını azaltabilir.

Bebeğinizin akademik başarı şansını arttırın

Çalışmalar, hamilelikteki beslenme şeklinin bebeğin zekasını arttırabildiğini kanıtlıyor. Çalışmalardan birinde hamileyken ve emzirme döneminde balık yağı alan annelerin çocuklarının, almayan annelerin çocuklarına göre akademik testlerde daha yüksek bir puan aldığı görüldü. Diğer bir çalışma, kan dolaşımlarındaki iyot oranı en düşük olan annelerin çocuklarının; sözel IQ, okuma doğruluğu ve okuduğunu anlama bakımından en düşük çeyrekte olduğunu buldu. Yeterli miktarda iyot aldığınızdan emin olmak için deniz tuzunu atın ve standart iyot takviyeli masa tuzunu yemeklerinizi tatlandırırken ölçülü miktarda kullanın.

Bebeğinizin nefes alışını kolaylaştırın

Amerika Beslenme ve Diyetetik Akademisi tarafından hazırlanan bir rapora göre, bebekler rahimdeyken besleyicilik bakımından zengin bir diyetle karşı karşıya kaldıklarında alerji ve astım gibi oto bağışıklık sorunları geliştirmeleri daha az olası.

Çocuğunuza sağlıklı beslenmeyi alıştırın

Sağlıklı yemekler ve atıştırmalıklardan oluşan akıllı bir beslenme düzeni, bebeğinizin beyin gelişimini değiştirebilir; besleyici meyveler, sebzeler ve tahıllar tercih etmesi için programlayabilir.

Çocuğunuza iyi bir sosyal yaşam sunun

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda araştırmacılar, yumurta ve diğer yağsız proteinlerde bulunan kolin bakımından zengin bir beslenme programı uygulayan annelerin çocuklarının, sosyal davranış açıkları ve kaygıdan daha az muzdarip olduklarını bulmuşlardır. Diğer çalışmalar uygun beslenmenin bir çocuğun davranışlarını kontrol edebilme yeteneğini arttırdığını göstermektedir. Bu, gelecekte çocuğunuzun daha az saldırgan ve daha çok mutlu olması anlamına gelebilir.

Çocuğunuzu erken doğumdan koruyun

Araştırmalara göre; meyveler, sebzeler, yağsız etler ve kepekli tahıllardan oluşan zengin bir beslenme programıyla beslenen anneler, çocuğunu şeker, yağ ve işlenmiş gıdalarla beslenen annelere göre daha zamanlı doğuruyor.

Daha az doğum sancısı, daha kolay bir doğum

D vitamini seviyesi normal olan kadınlar, doğum sırasında D vitamini eksikliği olan kadınlara göre daha az sancı çekiyorlar. Vücut; güçlü kasılmalar için vitamine ihtiyaç duyduğundan, doğum daha kolay gerçekleşir.

