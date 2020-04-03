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03.04.2020 - 00:00 |

Daha objektif olalÄ±m

BugÃ¼n Aslan burcunda ilerleyen Ay kendimize daha fazla gÃ¼venebileceÄŸimizi anlatmakta.

Daha objektif olalÄ±m

BugÃ¼n ne yapÄ±labilir? BugÃ¼n Aslan burcunda ilerleyen Ay kendimize daha fazla gÃ¼venebileceÄŸimizi anlatmakta. Daha kararlÄ± davranabiliriz. Ancak kiÅŸisel konularda inatlaÅŸmak ya da pek Ã§ok ÅŸeyi gurur konusu yapmak, iliÅŸkilerimizi zorlayabilir. Belirli dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere takÄ±lÄ±p kalmamaya bakalÄ±m. BugÃ¼n Ä°kizler burcuna ilerleyen VenÃ¼s ortaklaÅŸa konulara yeni bir yÃ¶nden bakabileceÄŸimizi gÃ¶steriyor. Â 

Nelerden kaÃ§Ä±nmalÄ±?ÂAÅŸkta yeni tutumlar ve beklentiler iÃ§ine girebileceÄŸimiz bir gÃ¼ndeyiz. Ä°liÅŸkilerimizde daha fazla Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve deÄŸiÅŸiklik isteyebiliriz. AkÅŸam saatlerinde sohbetler, arkadaÅŸlÄ±klar olumlu vurgulanmakta. EÄŸlenceli konulara zaman ayÄ±rabiliriz. OlaylarÄ±n daha kolay ilerlediÄŸini gÃ¶receÄŸiz.

Maya takviminde bugÃ¼n

Galaktik ton 12/YÃ¶neticiÂ Â Â  Hayallere aÄŸÄ±rlÄ±k veriyoruz. Maya takvimi Tzolkinâ€™e gÃ¶re bugÃ¼n YÃ¶netici gÃ¼nÃ¼ndeyiz. Ä°dealize ettiÄŸimiz konular Ã¶ne Ã§Ä±karken, baÄŸÄ±msÄ±z hareket etmek arzusu Ã¶nem kazanmakta. Kendimizle ilgili yÃ¼ksek beklentiler ve Ã§ok gerÃ§ekÃ§i olmayan deÄŸerlendirmelerden uzak duralÄ±m.

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Eda Ä°le Ne KonuÅŸtuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavÄ±rlarÄ± ve giyim tarzÄ± ile birçok kiÅŸinin beÄŸenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuÄŸu oldu.
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BugÃ¼n

Bugün kendinizi ifade ederken duygusal abartÄ±lar yaÅŸayabilirsiniz. ÇocuklarÄ±nÄ±zla zaman geçirmek size iyi gelebilir. HarcamalarÄ±nÄ±za dikkat etmekte fayda var. Bugün sanatsal aktivitelerle gününüzü deÄŸerlendirmek isteyebilirsiniz. Birkaç gündür ilgilendiÄŸiniz iÅŸlerinizi tamamlamakla uÄŸraÅŸabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Aileye ait konularda duygusal baskÄ± hissedebilirsiniz. Özgürlük isteÄŸi içinde olacaÄŸÄ±nÄ±z zamanlar var. Güven aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z durumlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. GeçmiÅŸinizden gelen bazÄ± konularla ilgilenebilir ve bunlarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilirsiniz. AkÅŸam saatlerinde bireysellik içinde yeni fikirlere açÄ±k olabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Gün içinde iletiÅŸimden kaynaklÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸayabileceÄŸiniz bir gündesiniz. Fikirlerinizi paylaÅŸÄ±rken duygusal abartÄ±ya kaçabilirsiniz. YakÄ±n çevrenizdeki deÄŸiÅŸikliklerle ilgileneceÄŸiniz zamanlar var. YazÄ±ÅŸma ve iletiÅŸimle geçen hÄ±zlÄ± bir süreç yaÅŸayabilirsiniz. Bazen iletiÅŸiminizin kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissedebilirsiniz, sakin kalmakta fayda var.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Parasal konularda dalgalanmalar yaÅŸayabilirsiniz. Maddi kaynaklarÄ±nÄ±zla ilgili baÅŸkalarÄ±ndan destek alabileceÄŸiniz olanaklar var. Ä°ÅŸle ilgili konularda baskÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± hissedebilir, iletiÅŸim kurmakta zorlanmalar yaÅŸayabilirsiniz. KarÅŸÄ±nÄ±zdakini anlamak için özen göstermelisiniz. Olaylara karÅŸÄ± sakinliÄŸinizi korumanÄ±zda fayda var.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

KiÅŸisel açÄ±dan önem verdiÄŸiniz konularda planlamalar yapmak isteyeceÄŸiniz zamanlar var. Ä°liÅŸkilerinizde duygusal abartÄ±dan kaçÄ±nmaya özen gösterin. Ä°letiÅŸimde olduÄŸunuz kiÅŸilere karÅŸÄ± sabÄ±rlÄ± davranmanÄ±z gerekebilir. Fikir çatÄ±ÅŸmalarÄ±na girmemeye dikkat etmelisiniz. Gece saatleri yeni fikirlere daha açÄ±k olabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Gizli kalmÄ±ÅŸ konular gündeminizi etkileyebilir. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylardan ötürü duygusal baskÄ± altÄ±nda olduÄŸunuzu hissedebilirsiniz. Ä°letiÅŸim çatÄ±ÅŸmalarÄ±ndan uzak durmanÄ±zda fayda var. Gün içinde kabullenme içinde olacaÄŸÄ±nÄ±z durumlar olabilir. Ä°ÅŸlerinizi bitirmeniz için gün içinde uygun zamanlar var. SabrÄ±nÄ±zla bugünü en iyi ÅŸekilde atlatabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Gelecek beklentileriniz hakkÄ±ndaki fikirlerinizi arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla paylaÅŸmaktan keyif alacaÄŸÄ±nÄ±z bir gündesiniz. YaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±z olaylarda duygusal abartÄ±dan kaçÄ±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. Sosyal konular gündeminizi etkileyebilir. Son zamanlarda uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularla ilgilenip, sonlandÄ±rmak isteyebilirsiniz. Ä°ÅŸlerinizde baÅŸkalarÄ±ndan destek alacaÄŸÄ±nÄ±z zamanlar olabilir.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda kendinizi duygusal baskÄ± altÄ±nda hissedebilirsiniz. Birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸileri anlamak için daha fazla sarf etmeniz gereken zamanlar yaÅŸayabilirsiniz. Hedeflerinize ulaÅŸmak ve faydalÄ± olmak için çaba içinde olabilirsiniz. Parlamak ve önde olmak isteyeceÄŸiniz zamanlar var. SorumluluklarÄ±nÄ±za odaklanÄ±p, iÅŸlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Yeni ufuklara açÄ±lmak, öÄŸrenmek ve özgürleÅŸme isteÄŸi içinde olabilirsiniz. Küçük tatil planlarÄ± yapmak isteyeceÄŸiniz zamanlar var. UluslararasÄ± konular gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal olarak baskÄ± hissedebilirsiniz, bu durum sizi kaygÄ±landÄ±rabilir. Gün içinde oluÅŸacak karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klara karÅŸÄ± sakinliÄŸinizi korumanÄ±zda fayda var.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Eksik iletiÅŸimden kaynaklanan krizler yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±z zamanlar olabilir. Kendinizi duygusal olarak baskÄ± altÄ±nda hissedebilirsiniz. RahatlatmanÄ±z ve çatÄ±ÅŸmalardan uzak durmanÄ±zda fayda var. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki insanÄ± anlamak için daha çok çaba sarf etmeniz gerekebilir. OrtaklÄ± para durumlarÄ±na da özen göstermelisiniz. Yenilenmeye gitmek size iyi gelebilir.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

EÅŸinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ä°kili iliÅŸkilerinize bugün daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Olaylara karÅŸÄ± tepkinizi kontrol etmenizde fayda var. Ä°letiÅŸimden kaynaklÄ± problemler yaÅŸayabilirsiniz. DuygularÄ±nÄ±zÄ± abartÄ±lÄ± ÅŸekilde gösterme eÄŸiliminde olabilirsiniz. Ä°liÅŸkilerinize özen göstermeniz gereken zamanlar olabilir.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

ÇalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±zdaki konular ve sorumluluklarÄ±nÄ±z gündeminizi etkileyebilir. Birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilere karÅŸÄ± daha özverili olmanÄ±z gereken zamanlar içinde olabilirsiniz. BaskÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± hissettiÄŸiniz zamanlar yaÅŸayabilirsiniz.  SakinliÄŸinizi korumaya özen göstermelisiniz. Bitirmek için çabaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerinizi tamamlamak için iyi fÄ±rsatlar söz konusu.DevamÄ±nÄ± Oku

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GebeliÄŸinizin kaÃ§Ä±ncÄ± haftasÄ±ndasÄ±nÄ±z?

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