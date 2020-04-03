Daha objektif olalÄ±m

BugÃ¼n ne yapÄ±labilir? BugÃ¼n Aslan burcunda ilerleyen Ay kendimize daha fazla gÃ¼venebileceÄŸimizi anlatmakta. Daha kararlÄ± davranabiliriz. Ancak kiÅŸisel konularda inatlaÅŸmak ya da pek Ã§ok ÅŸeyi gurur konusu yapmak, iliÅŸkilerimizi zorlayabilir. Belirli dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere takÄ±lÄ±p kalmamaya bakalÄ±m. BugÃ¼n Ä°kizler burcuna ilerleyen VenÃ¼s ortaklaÅŸa konulara yeni bir yÃ¶nden bakabileceÄŸimizi gÃ¶steriyor. Â

Nelerden kaÃ§Ä±nmalÄ±?ÂAÅŸkta yeni tutumlar ve beklentiler iÃ§ine girebileceÄŸimiz bir gÃ¼ndeyiz. Ä°liÅŸkilerimizde daha fazla Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve deÄŸiÅŸiklik isteyebiliriz. AkÅŸam saatlerinde sohbetler, arkadaÅŸlÄ±klar olumlu vurgulanmakta. EÄŸlenceli konulara zaman ayÄ±rabiliriz. OlaylarÄ±n daha kolay ilerlediÄŸini gÃ¶receÄŸiz.

Maya takviminde bugÃ¼n

Galaktik ton 12/YÃ¶neticiÂ Â Â Hayallere aÄŸÄ±rlÄ±k veriyoruz. Maya takvimi Tzolkinâ€™e gÃ¶re bugÃ¼n YÃ¶netici gÃ¼nÃ¼ndeyiz. Ä°dealize ettiÄŸimiz konular Ã¶ne Ã§Ä±karken, baÄŸÄ±msÄ±z hareket etmek arzusu Ã¶nem kazanmakta. Kendimizle ilgili yÃ¼ksek beklentiler ve Ã§ok gerÃ§ekÃ§i olmayan deÄŸerlendirmelerden uzak duralÄ±m.

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