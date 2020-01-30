Daha pozitif davranabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Ay Koç burcunda ilerlerken, daha girişken ve pozitif davranabiliriz. Öğle saatlerinde ışıkların uyumu başkalarından da destek bulabileceğimizi anlatıyor. Bugün yeni konular, daha iyi bir iletişim ve görüşmeler açısından imkanlar söz konusu. Akşam saatlerine doğru da daha hevesli ve heyecanlı olabileceğimiz koşullar var.

Nelerden kaçınmalı? Bugünlerde Ay büyürken süregelen işlerimizi ilerletmek daha iyi olabilir. İçerisinde yaratıcı hayal gücümüzü kullanabileceğimiz bir konuda çok farklı ve yenilikçi işler yapabiliriz. Aşkta ise biraz daha dengeli olmaya çalışalım. İstemeden pot kırabileceğimiz, aceleci davranarak hatalar yapabileceğimiz bir gündeyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Kartal Bitişler ve başlangıçlar bir arada yaşanıyor. Güne enerjisini veren Kartal cesareti ve kendi çıkarlarımız doğrultusunda harekete geçebilme yeteneğini vurgular. Ancak ikili ilişkilerimizde daha uyumlu olmaya özen göstermeliyiz.