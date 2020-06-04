Daha sakin olalım

Bugün ne yapılabilir? Ay akşam saatlerine kadar Akrep burcunda kalıyor. Yoğunlaşma gerektiren konularda daha iyi olabiliriz. Bugün bizi duygusal açıdan yoran şeylerden kurtulabiliriz. Aynı zamanda ruhsal bir temizlenme içinde olabiliriz. Ancak bizi öfkelendiren ya da endişe yaratan konulara daha objektif bir şekilde bakmaya çalışalım.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerinde duygularımız ve aklımız arasında bizi ikileme düşürebilecek koşullarla karşılaşabiliriz. Bu saatlerde acele kararlardan kaçınmak daha faydalı olacak. Saat 20:16’dan itibaren Yay burcuna ilerleyen Ay günün geç saatlerinde bile bir şeyler öğrenmek ve yeni şeyler keşfetmek için güzel saatler getirmekte. Bu saatleri kullanmaya bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/ Rüzgar Esnek olmaya bakalım. Rüzgar günündeyiz. Bugün değişikliklere karşı durmak da oldukça zor. Kararlı şartlar aramaktan yorulabiliriz. Ancak sorumluluklarımızı yerine getirmek için konsantre olmak durumundayız.