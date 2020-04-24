Daha yaratıcıyız

Bugün ne yapılabilir? Bugün ışıkların uyumu oldukça yaratıcı ve keyfe yönelik temalar getirmekte. İkizler burcundaki Ay düşünsel alanda, eğitimde ve tüm iletişim konularında eğer iyi değerlendirirsek, yaratıcı sonuçlar elde edebileceğimizi göstermekte. Bugün kendimizi ortaya koyma yönünde şanslıyız. Ticari işler, görüşmelerde bazı ilerlemeler getirebilir.

Nelerden kaçınmalı? Ancak öğle saatlerinde (12.10) havada çok belirsizlik ve net olmayan beklentiler olabilir. Bu saatlerde yaratıcı alanda hayal gücümüze yer verebiliriz ancak parasal alanda daha gerçekçi olmalıyız. Akşam saatlerinde sohbetler, konuşmalar, gruplarla ilgili işler doğal bir akış içerisinde ilerlemekte. Yaptığımız işlerden daha büyük bir keyif alabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Timsah Daha pozitif düşünmeliyiz. Harekete geçmek için karar alacağız. Ancak bir yandan da karar vermek pek kolay olmayabilir. Duygusal alanda kendimizi reddedilme duygusundan kurtarmaya bakmalıyız. Hayatı olduğu gibi kabullenmek yaratıcılığımızı arttırabilir.