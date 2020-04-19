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19.04.2020 - 22:16 |

Dalak Nasıl Pişirilir? Kuzu Dalak Ve Dalak Kavurması Nasıl Pişer?

Türkiye'de sık olarak tüketilen ve besin deposu olarak kabul edilen dalak, özellikle Kurban Bayramı'nda sofralardan eksik olmamaktadır. Kansızlık problemi yaşayan kişilere, dalak tüketmesi önerilmektedir. İşte dalak pişirme teknikleri ve kavurması hakkında detaylı bilgiler.

Dalak Nasıl Pişirilir? Kuzu Dalak Ve Dalak Kavurması Nasıl Pişer?

Sağlıklı olduğu kadar da lezzetli olan dalak, birçok farklı yöntem ile pişirilebilmektedir. Dalağı çok lezzetli bir şekilde yemek isteyenler, ızgara yöntemini tercih etmektedir.

Bıçak yardımı ile dalağın en kalın kısmına birkaç kesi atıldıktan sonra ızgaraya yerleştirilmelidir. Eğer dalak ızgara pişirme yöntemi ile tüketilecekse mutlaka yanına yeşilliği bol bir salata olmalıdır. Dalağı tavada pişirmek isteyenler de harika bir lezzet yakalamaktadır. Tavada da gayet leziz olan dalak, küçük parçalar halinde kavrulmaya hazır hale getirilmektedir. Dalağın enzimlerini kaybetmemesi için az pişirilmesi önerilmektedir.

Dalak Nasıl Pişirilir?

Demir ve protein açısından oldukça zengin olan dalak, kırmızı et fiyatları göz önüne alındığında son derece ekonomiktir. Biftek şeklinde doğranan dalak, yağ ve pul biber ile bir süre marine edilmelidir. 180 derece ısıtılmış fırında, 35-40 dakika pişirilmesi yeterlidir. Çocuklardaki besin eksikliğine de iyi gelen dalak, çocukların vücut gelişimini hızlandırmaktadır.

Dalağın haşlanarak tüketilmesi durumunda suyundan da faydalanmak mümkün hale gelmektedir. Haşlanmış dalak suyundan çok lezzetli bir pirinç pilavı yapılabilmektedir. Dalak pişirecek olanlara en çok tavsiye edilen yöntem ızgara olmaktadır. Kuzu dalak bütün olarak pişirilirken, büyükbaş hayvanın dalağı doğrandıktan sonra pişirilmektedir.

Kuzu Dalak ve Dalak Kavurması Nasıl Pişer?

Dalağın yumuşak olması için bir gün önce dinlendirilmesi önerilmektedir. Dalağın besin değerinden faydalanmak için ızgara daha iyi bir yöntem olmaktadır. Tuz ve baharat dalağa en son eklenmelidir, bu şekilde daha iyi bir lezzet almak mümkündür. Çok az yağ içerdiğinden her öğün dalak ızgara yenilebilmektedir. Dalağın güvenli bir şekilde tüketilebilmesi için taze olması şarttır.

Dalak kavurması yapılırken kalorisini artırmamak için genellikle zeytinyağı ile kavurma işlemi yapılmaktadır. Dalağın çok çabuk bir şekilde pişmesi için küçük parçalar şeklinde doğranmalıdır. Yoğun dalak tadı herkesin hoşuna gitmediğinden, marine işlemi çok sık uygulanmaktadır. Dalak una bulanarak kızgın bir tavada iyice kızartılabilmektedir. Dalak kavurma işlemi sırasında soğan ve biber tercih edilebilmektedir.

 

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