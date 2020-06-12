Dalgalı bir gün

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün Balık burcunda ilerlerken kendimizi daha fazla arayış içinde hissedebiliriz. Sabah 10 civarında daha fazla heves ve yaratıcı alanda kullanabileceğimiz enerjiler var. Düşüncelerimizi sınırlandırmak istemiyoruz. İyimser beklentiler söz konusu. Ancak kuralsızlık ya da ihmalkarlık sıkıntı çıkarabilir.

Nelerden kaçınmalı? Hemen öğle sonrasında sezgilerimizi daha iyi kullanabiliriz. Aklımıza gelen ilginç fikirleri kayda geçirelim. Bu saatlerde görüşmeler ve duygusal açıdan destekleyici koşullar da var. Gün boyunca dalgalanabiliriz. Tembellik etmemek, biraz disiplin içine girmek bizi çok daha verimli kılabilir. Akşam saatlerinde sorumluluklarımızı hatırlayabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/Yönetici Daha az hayalci olmalıyız. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım.