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22.02.2021 - 01:23 |

Damar Tıkanıklığı Nedir? Sebebini Bilmediğiniz Ağrıların Sebebi Olabilir

Hastalıklar ve vücutta meydana gelen bazı ağrılara çok dikkat etmek gerekir. Çünkü genel olarak bu ağrıların da nedenleri farklı olabilir. Özellikle damar tıkanıklığı çok sık görülebilir. Damar tıkanıklığı nedir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Damar Tıkanıklığı Nedir? Sebebini Bilmediğiniz Ağrıların Sebebi Olabilir
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Damar tıkanıklığı, genel olarak bir damarın kan pıhtısı ve ya damar sertliği nedeni ile tıkanması olarak bilinir. Damar tıkanıklıklarına pek çok farklı etkenler de neden olabilir. 

 Damar Tıkanıklığı Nedir?

 Kan damarlarında gelişen sertlik ya da pıhtı nedeniyle damar tıkanıklığı meydana gelebilir. Damarlarda aterosklerotik plaklar daralmış bölgelerde gelişir. Damar tıkanıklığı yalnızca pıhtı tarafından oluşmaz. Damar tıkanıklığının pek çok farklı nedeni bulunur. Yaş ilerledikçe diyabet, obezite ve hipertansiyon gibi hastalıklar da damar sertliğine neden olabilir. Bunun yanı sıra kişilerin sağlıksız beslenmesi ile sigara kullanımı nedeni ile damarlarda tıkanıklıklar oluşur.

 Bu hastalıklar damar tıkanıklığını tetikleyen en önemli faktörler arasında yer alır. Damar tıkanıklığı bazı belirtiler ile birlikte kendini gösterir. Bu belirtiler tıkanan damara göre de değişiklik gösterir. Beyin damarı tıkanıklığı en zor olandır. Beyin damarı tıkandığında kol ve bacaklarda kuvvet kaybı yaşanır. Ayrıca hissizlik ve uyuşma da meydana gelir. Bazı kişilerde konuşma bozuklukları da ortaya çıkar. 

 Sebebini Bilmediğiniz Ağrıların Sebebi Olabilir

 Damar tıkanıklığı yaşanan bölgedeki ağrılar genel olarak bazı hastalıkların ağrılarının sebebi olabilir. Damarlarda kan yağlarının birikmesi ve kalınlaşarak damarları tıkaması kalp damarlarındaki tıkanmanın nedeni olabilir. Göğüs bölgesinde yanma ve baskı hissi ile kalbi besleyen damarlar tıkanır. Ayrıca egzersiz ve ya hareket yapılırken göğüs bölgesinde sıkışmalar da kalp hastalıklarının belirtileri arasında yer alır.

 Nefes darlığının yanı sıra kalp ritim bozuklukları ve kalpte yanma hissi kalbi besleyen damarların tıkanmasının belirtilerindendir. Bacakta şişkinlik, ayak ve parmaklarda yara oluşumu da bacak damarlarının tıkanmasının nedenleri arasında gösterilebilir. Damar tıkanıklığının olduğu kısımlara ciltte ısınma yaşanabilir. 

 Damar Tıkanıklığının Belirtileri Nelerdir?

 - Kişide aniden görme kaybı yaşanması

 - Bulanık ve flu görme

 - Kişide denge bozukluğunun yaşanması

 - Damar tıkanıklığı olan kişilerde bilinç bulanıklığı ve kısa süreli hafıza kaybı da yaşanabilir. 

 - Damarı tıkanan kişilerde konuşma bozuklukları ortaya çıkar. 

 - Tıkanan damarın yerine göre göğüs ağrısı ortaya çıkabilir.

 - Kişide nefes darlığı görülür. 

 - Kalp krizi geçirmek de damar tıkanıklığı belirtileri arasında yer alır. 

 - Yürüme güçlüğü çekmek

 - Vücudun bir yarısında uyuşma, karıncalanma ve hissizlik

 - Ayaklarda ve bacaklarda geçmeyen yaralar

 - Ayak bileğinde yaralar ve cilt renginde koyulaşma

 Damar Tıkanıklığı Tedavisinde Neler Yapılmalı?

 - Damar tıkanıklığını tedavi etmek için beslenme alışkanlıkları değiştirilmeli ve sağlıklı bir diyet uygulanmalıdır. 

 - Kişi sigara kullanıyorsa mutlaka sigara kullanımı da bırakılmalı. 

 - Aşırı kilolu ve ya obezite olan kişiler hızla kilo vermeliler. Hareketli bir yaşam tarzı benimsenmeli. 

 - Damar tıkanıklığı yaşayan kişiler düzenli egzersiz ve ya spor yapmalılar. 

 - Şeker hastalarında kan şekeri mutlaka kontrol altında tutulmalıdır. 

 - Damar tıkanıklığı yaşayan kişilerde hipertansiyon ve hiperkolesterolemi mutlaka tedavi edilmeli. 

 - Doktorun verdiği ilaçlar düzenli bir şekilde kullanılmalıdır.

 - Damar tıkanıklığı için verilen tüm ilaçlar saatinde ve düzenli olarak kullanılmalı.

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