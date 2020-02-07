Dans estetikle hayat buluyor!

Modern dans, oryantal, pole dance gibi birçok farklı stilde çalışmalarını sürdüren Burcu Yüce, duyguların en güzel dışavurumu olduğunu düşündüğü dansı, farklı biçimlerde ele alarak bambaşka disiplinler ile birleştiriyor. Sahne hayatında Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Ziynet Sali, Burhan Öcal, Funda Arar, Ozan Doğulu gibi birçok isimle çalışan sanatçı, aktif sahne hayatını sürdürüyor.

Diğer taraftan koreograf olarak çalışmalarına devam eden Burcu Yüce, dans, gösteri ve spor hayatında edindiği derin birikimleri başarılı dans besteleri yazmak için kullanıyor. Eğitmen olarak ise öğrencilerini profesyonel bir platforma taşımayı amaçlayan Burcu Yüce, yeni nesil dansçıların yetişmesinde büyük bir rol üstleniyor. Dans ve gösteri dünyasının sihirli kapılarını Çengi Studio ile aralayan Burcu Yüce, Türkiye'nin ilk Pole eğitimi veren stüdyosunda çalışmalarını sürdürüyor.



Kendini keşfetmek ve bunu yaparken eğlenmek isteyen herkesi stüdyosuna bekleyen Burcu Yüce, profesyonel eğitmenler eşliğinde Pole Dance, Pole Aero-Fit, Pilates, Oryantal, Pop Dance, Anti- Gravity Yoga dersleri vermektedir.

Dans Kendini İfade Etme Yoludur!

Çocukluğundan itibaren dansın içinde olan başarılı sanatçı Burcu Yüce, dansın felsefesini şu sözlerle dile getirdi; ‘’Konuşma ve dilden başka vücut enerjimizi kullanarak duyguları ifade etmeliyiz. Bunlar yapılmazsa sıkışan enerjiler rahatsızlıklara sebebiyet verir. İşte biz farklı bir felsefeyle bir dans stüdyosu geliştirdik.

Dilden önce dans vardı. Dünya bir ritimle ortaya çıktı ve evrenin bu ritmi hala devam ediyor. Yeryüzünde hareketin ilk başladığı andan itibaren insanın içinde ritim vardı. İlkel insanlar kendilerini ilk hareketlerle ifade etmişlerdir. Ayrıca birçok doğa olayı içinde bir araya gelerek bu doğa olaylarını ya da nasıl avlandıklarını hareket ederek anlatmışlardır. İşte o andan itibaren dans başladı. Çünkü dans, en özgün hareketlerle insanın kendini ifade etmesiydi.

Dans, bulunduğun ruh halinden çıkmak, duyguları dışarı çıkarmak ve bir şekilde bazen onlardan kurtulmak bazen de onları geliştirerek tekrar yenilerini alabilmek için bir ifade biçimidir. Bedenin kendisini anlatma yoludur. Salt bir eğlence olmanın ötesinde paylaşmak ve böylece çoğalmak demektir.