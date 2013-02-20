Dar iç çamaşırı giymeyin!

Sheffield Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada dar iç çamaşırının erkeklerde bebek şansını azalttığı gözlemlendi. Uzmanlar bu tür çamaşırların alkol, uyuşturucu veya sigara kullanımından daha zararlı olduğunu vurguladı.



Araştırmada sigara içen ve içmeyen erkeklerin sperm kalitesi incelenirken başka bir sonuç dikkatleri çekti. Bol çamaşır tercih eden erkeklerde daha yüksek kaliteli sperm üretimine rastlandı.



Bilim adamları alkol, sigara ve uyuşturucunun yanı sıra dar iç çamaşırlarından da uzak durmaları ve bebek çalışmaları yaptıkları dönemlerde bol çamaşırlar tercih etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.