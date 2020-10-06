Değişiklik ihtiyacı

Bugün ne yapılabilir? İkizler burcuna ilerleyen Ay bir süredir askıda kalan ya da yavaşlamış olan şeyleri harekete geçirebileceğimizi anlatıyor. Daha hızlı bir iletişim ve anlama imkanı var. Eğitim alanında da fırsatlar mümkün. Özellikle öğle saatlerinde daha büyük bir heves ve canlılıkla hareket edebiliriz. Öğle saatlerinde sohbetler, daha olumlu alışveriş olanakları bulabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Esnek davranabileceğimiz, hareketli bir gündeyiz. Sanatsal işler, arkadaşlıklar ve yaratıcı işler için imkanlar bulabiliriz. Öğle saatlerinde gevşeklik ya da sorumlulukları ihmal edebileceğimiz durumlar mümkün. Büyük sözler vermekten kaçınalım. Akşam saatlerinde evde huzur bulmak daha zor olabilir. Bu saatlerde daha gergin olabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Baykuş Düşüncelerimizde daha pozitif olalım. Bu gün burcu ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.