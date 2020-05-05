Denge arıyoruz

Bugün ne yapılabilir? Özellikle konuşmalar, görüşmelerle ilgili konularda daha etraflı düşünmeye bakalım. Artık İkizler/Yay eksenine ilerleyen ay düğümleri özellikle düşünce düzeyinde, kendimizi anlatma, ifade etme yönünde daha çok çaba gösterebileceğimizi anlatıyor. Daha pratik ve anlaşılır olmaya gayret etmek, soyut düşünceler yerine uygulanabilir şeyler yapmaya bakmalıyız.

Nelerden kaçınmalı? Günün ilerleyen saatlerinde ilişkilerimizde denge yaratmak, uyum içinde olmak daha kolay olabilir. Olaylara daha pratik yönden yaklaşmaya bakalım. Geç saatlerde sohbetler, güzellik ve hoşluk yaratabilmek için fırsatlar var. Böyle daha önce sorun yaşamış olduğumuz ilişkilerimizde de yeni anlaşma yolları bulabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/ Süpürge Daha olumlu düşünmeliyiz. Bugün Maya takvimine göre Süpürge günündeyiz. Bugün kendi iç dengemizi daha iyi tutmaya özen göstermeliyiz. Kendi kişisel konularımızdan vazgeçmemiz ve fedakarlıkta bulunma zorunluğumuz gerginliklere yol açabilir.