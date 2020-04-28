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HaberlerAstroloji Haberleri Denge kurabiliriz
28.04.2020 - 00:00 |

Denge kurabiliriz

Bugün olumlu bir açı kuran ışıklar bize daha fazla denge ve uyum getiriyor.

Denge kurabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün olumlu bir açı kuran ışıklar bize daha fazla denge ve uyum getiriyor. Akıl ve duygu arasında bocalamadan, daha sakin şekilde düşünebiliriz. Merkür de Boğa burcunda düşüncelerimizi toparlamak ve somut hale getirmek için uygun koşullar getirmekte. Bugün daha yapıcı, sabırlı ve verimli olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Ancak günün ikinci yarısında daha fazla engel ya da bizi bloke eden koşullar olabilir. Merkür’ün Satürn’le olan karesi hesap kitap işlerine odaklanmak gerektiğini anlatıyor. Ancak detay gerektiren işler, teknik konular içinde daha sabırlı olmalıyız. Alternatif yollar denemeye çalışalım. İster istemez daha sorumlu ve gerçekçi düşünmek durumundayız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Yılan  Varolanla yetinmek istemeyeceğiz. Derin konular üzerinde durabilir, sezgilerimize güvenebiliriz. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.

 

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Bugün

Ailevi konuların hassasiyet oluşturacağı bir gündesiniz. Gün içinde babanızı koruma isteği içinde olabilirsiniz. İlgilendiğiniz konulara yön vermek isteyebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda çaba sarf etmeniz gereken koşullar oluşabilir. Akşam saatlerinde sanatsal aktivitelerde bulunmak için planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

İletişimle ilgili konularda hassasiyet oluşabilir. Yakın çevrenizdekileri koruma isteği içinde olabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda ilerleme isteği içinde olacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde keyif aldığınız insanlarla birlikte organizasyonlara katılabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili mücadeleci tavrınızı ortaya koyabilirsiniz. Elinizde olan kaynakları korumak için yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. İş hayatınızda kendinizi göstermek için çaba sarf edeceğiniz zamanlar var. Engelleri aşmak için kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi daha hayalperest hissedeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün başlayacağınız işlerinizde sezgilerinizi kullanabilirsiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz işlerinizi korumak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi ilerletmek isteyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde imaj değişikliği yapabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. Akşam için keyifli organizasyonlar düzenleyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu durum kişisel hassasiyet oluşturabilir. Sahip olduklarınızı korumak için daha çok çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde kendi iç dünyanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde ilgilendiğiniz konularda hayal gücünüzü kullanabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gelecek beklentileriniz konusunda hassas olduğunuz bir gündesiniz. Yapmak istediğiniz yolculuklar üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular üzerine daha fazla düşebilir, koruma içgüdüsüyle yaklaşabilirsiniz. Uğraştığınız konuları netleştirmek isteyebilirsiniz. Akşam için arkadaşlarınızla sosyal ortamlarda vakit geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızda ilgilendiğiniz konulara daha sezgisel yaklaşacağınız bir gündesiniz. Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için çaba sarf edebilirsiniz.  Üstlerinizde ilişkilerinizde daha hassas olacağınız bir dönemdesiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye özen göstermelisiniz. Akşam saatleri daha rahat geçebilir.Devamını Oku

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Bugün

Akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün yeni ufuklara açılmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi paylaşmak için sosyal ortamlarda olmayı tercih edebilirsiniz. İnsanlarla ilişkilerinizde sezgilerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Akşam saatlerinde sanatsal aktiviteler için uygun zamanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Hassasiyetiniz olan konularda endişe duyabilirsiniz. Bu konulara daha sezgisel yaklaşabilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Yenilenmek istediğiniz bir sürece girebilirsiniz. Parasal olaylarınıza yön kazandırabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla emek harcayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konularda daha fazla hassasiyetiniz oluşabilir. İkili ilişkilerinizde dengeyi korumak isteyebilirsiniz. Sezgilerinizle hareket etmek isteyeceğiniz zamanlar var. Yaşanacak uyumsuzluklara karşı dikkatli olmalısınız. İş hayatınızdaki yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri korumak isteyeceksiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma arkadaşlarınızı koruma isteği içinde olabilirsiniz. Hassasiyetinizin arttığı durumlarda sorumluluklarınızda artabilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sağlığınızla ilgili sıkıntıları ihmal etmeyin. Gündelik programlarınız sizi rahatlatacaktır. Akşam daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

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Bugün

Bugün keyif aldığınız hobilerinize yönlenebilirsiniz. Aşk hayatınızda hassasiyetler oluşabilir. Sezgilerinizle hareket etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Aşırı korumacı tavrınız karşınızdakini rahatsız edebilir. Dengeli olmaya özen göstermelisiniz. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapacağınız bir gündesiniz. Akşam saatlerinde hayalci tarafınız ön plana çıkabilir.Devamını Oku

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