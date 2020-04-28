Denge kurabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün olumlu bir açı kuran ışıklar bize daha fazla denge ve uyum getiriyor. Akıl ve duygu arasında bocalamadan, daha sakin şekilde düşünebiliriz. Merkür de Boğa burcunda düşüncelerimizi toparlamak ve somut hale getirmek için uygun koşullar getirmekte. Bugün daha yapıcı, sabırlı ve verimli olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Ancak günün ikinci yarısında daha fazla engel ya da bizi bloke eden koşullar olabilir. Merkür’ün Satürn’le olan karesi hesap kitap işlerine odaklanmak gerektiğini anlatıyor. Ancak detay gerektiren işler, teknik konular içinde daha sabırlı olmalıyız. Alternatif yollar denemeye çalışalım. İster istemez daha sorumlu ve gerçekçi düşünmek durumundayız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Yılan Varolanla yetinmek istemeyeceğiz. Derin konular üzerinde durabilir, sezgilerimize güvenebiliriz. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.