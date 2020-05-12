Dengesiz koşullar var

Bugün ne yapılabilir? Bugün aradığımız desteği ya da bizi rahatlatabilecek şeyleri bulmakta zorlanabiliriz. Mars Saka burcunun son derecesinde olması sıkışıklıkların kızgınlığa neden olabileceğini anlatıyor. Güçlü ya da aşırı baskın olmak isteyen kişiler yüzünden önümüz şimdilik kapalı olabilir. Bugün aynı zamanda hızlanan koşullar, daha fazla haber ve hareketlilik de var.

Nelerden kaçınmalı? Ancak duygularımızı görmezden gelerek vereceğimiz kararlar bizi rahat ettirmeyebilir ve tam tersine pişmanlıklara neden olabilir. Yarın Venüs de geri hareketine geçeceği için başkalarından beklentilerimizde yanlış düşüncelere kapılabiliriz. Çift durumlar ve değişkenlik arttığı için güvensizlikler gündeme gelebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/ Fırtına Fırtına günlerinde ani değişiklikler gündemimizi zorlayabilir. Bugün yorucu koşullardan çok şey öğrenebiliriz. Aynı zamanda kendi eksiklerimizi görmeye çalışmalıyız.