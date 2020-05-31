Dengesiz ve huzursuzluk içeren koşullar!

Bu hafta 5 Haziran’da Yay burcunda gerçekleşecek Ay tutulması oldukça dengesiz ve huzursuzluk içeren koşullara işaret ediyor. Dolunaylar enerjilerin boşaldığı zamanlardır. Bu dolunayın Mars’la ve Neptün’le olan karesi her şeyi biraz daha bulanık ve karmaşık hale getirmekte. Özellikle 5 Haziran civarında fiziksel risk taşıyan koşullara, çatışma ya da aldanma da getirebilecek koşullara dikkat edelim. Mümkünse önemli kararlardan ya da başlangıçlardan uzak durulması iyi olacak. Bu dönemde ilişkilerimizde pek çok yanlışlık ya da aldanma ortaya çıkabilir.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?