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31.05.2020 - 00:00 |

Dengesiz ve huzursuzluk içeren koşullar!

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Dengesiz ve huzursuzluk içeren koşullar!
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Bu hafta 5 Haziran’da Yay burcunda gerçekleşecek Ay tutulması oldukça dengesiz ve huzursuzluk içeren koşullara işaret ediyor. Dolunaylar enerjilerin boşaldığı zamanlardır. Bu dolunayın Mars’la ve Neptün’le olan karesi her şeyi biraz daha bulanık ve karmaşık hale getirmekte. Özellikle 5 Haziran civarında fiziksel risk taşıyan koşullara, çatışma ya da aldanma da getirebilecek koşullara dikkat edelim. Mümkünse önemli kararlardan ya da başlangıçlardan uzak durulması iyi olacak. Bu dönemde ilişkilerimizde pek çok yanlışlık ya da aldanma ortaya çıkabilir.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

31 Mayıs Pazar

Öğle sonrasında isteklerimizi gözden geçirmek faydalı olacak.

1  Haziran Pazartesi

Işıkların uyumu bugün akılcı ve dengeli davranışların daha kolay ilerleyeceğini anlatıyor.

2 Haziran Salı

Özellikle öğle sonrasında beklentilerimizde daha hırslı olabiliriz.

3 Haziran Çarşamba

Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz bir gündeyiz. Ancak daha olumlu düşünceler kurmalıyız.

4 Haziran Perşembe

Bizi sıkıştıran ya da huzursuz eden konular içinde olsak da kararlılık gösterebiliriz.

5 Haziran Cuma

Dolunayın etkisi altında daha sakin ve dengeli düşünmeye gayret etmeliyiz.

6 Haziran Cumartesi

Duygusal açıdan dengesiz koşullar var. İlişkilerimizde daha sakin olmaya çalışalım.

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Gününüzü daha iyi planlarsanız, son derece verimli sonuçlar elde edebilirsiniz. Aynı anda birden fazla şeyle ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün size akıcı enerjiler ve yaratıcılığınızı ortaya koyma imkanı getirmekte. Sosyal alanda da hareketli olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ay bugün Başak burcunda ilerliyor. Bugün evde oldukça hareket ve canlılık var. Ailevi işlerle daha fazla ilgilenmeniz de gerekebilir. Çok hızlı olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hareket ve sohbet getirebilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklere ve yeni haberlere açıksınız.Devamını Oku

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Bugün

Parasal konulara, harcamalara dikkat etmek isteyebilirsiniz. Bütçeniz konusunda düşünmeniz gereken değişiklikler gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha canlı ve hareketlisiniz. Kişisel konularda dikkat çekici adımlar atabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Düşüncelerinizi toparlamaya ve endişe yapmamaya bakın. Sezgilerinizde yanılmadığınızı görebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ay bugün de Başak burcunda. Arkadaşlarla bir araya gelmek, gelecek yönünde düşünmek olumlu sonuçlar ve başlangıçlar getirebilir. Daha sosyal olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmasına karşın yapabileceğiniz çok şey var. Ancak düşüncelerinizde bazı çift durumlar da olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün daha akıcı ve yaratıcı koşullar getirmekte. Sevdiklerinizle bir arada olmak, istediklerinizi yapmak zor olmayacak.Devamını Oku

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Bugün

Bugün düşüncelerinizde daha sakin kalmaya bakın. Ortaklaşa işler, eşinizin durumu sizi daha fazla meşgul edebilir.Devamını Oku

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Bugün

Ay bugün Başak’ta karşıt burcunuzda ilerlerken, başkalarının düşüncelerine daha duyarlı olduğunuz bir gündesiniz. Tek başına hareket etmek pek kolay olmayabilir.Devamını Oku

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