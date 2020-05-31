Dengesiz ve huzursuzluk içeren koşullar!
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta 5 Haziran’da Yay burcunda gerçekleşecek Ay tutulması oldukça dengesiz ve huzursuzluk içeren koşullara işaret ediyor. Dolunaylar enerjilerin boşaldığı zamanlardır. Bu dolunayın Mars’la ve Neptün’le olan karesi her şeyi biraz daha bulanık ve karmaşık hale getirmekte. Özellikle 5 Haziran civarında fiziksel risk taşıyan koşullara, çatışma ya da aldanma da getirebilecek koşullara dikkat edelim. Mümkünse önemli kararlardan ya da başlangıçlardan uzak durulması iyi olacak. Bu dönemde ilişkilerimizde pek çok yanlışlık ya da aldanma ortaya çıkabilir.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
31 Mayıs Pazar
Öğle sonrasında isteklerimizi gözden geçirmek faydalı olacak.
1 Haziran Pazartesi
Işıkların uyumu bugün akılcı ve dengeli davranışların daha kolay ilerleyeceğini anlatıyor.
2 Haziran Salı
Özellikle öğle sonrasında beklentilerimizde daha hırslı olabiliriz.
3 Haziran Çarşamba
Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz bir gündeyiz. Ancak daha olumlu düşünceler kurmalıyız.
4 Haziran Perşembe
Bizi sıkıştıran ya da huzursuz eden konular içinde olsak da kararlılık gösterebiliriz.
5 Haziran Cuma
Dolunayın etkisi altında daha sakin ve dengeli düşünmeye gayret etmeliyiz.
6 Haziran Cumartesi
Duygusal açıdan dengesiz koşullar var. İlişkilerimizde daha sakin olmaya çalışalım.