Dengeye ihtiyacımız olabilir

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde hızlı hareket ve yeni adımlar atma isteği içindeyiz. Koç burcundaki Ay bizi daha samimi ve girişken olmaya itiyor. Duygusal alanda daha sabırsız davranabiliriz. Ancak bu durum özellikle ilişkilerimizde bazı huzursuzluklara ve olası tartışmalara da neden olabilir. Bugün karşımızdakilerin durumunu görmeden, anlamadan girişimlerde bulunabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Aynı zamanda duygusal açıdan daha olgun ve birleştirici olmaya da ihtiyacımız var. Özellikle sabah saatlerinde bilgi karışıklığı, ani fikirlerle harekete geçebiliriz. Bugün biraz daha uzak görüşlü ve dengeli olmaya ihtiyacımız olabilir. Günün geç saatlerinde aşkta ve arkadaşlıklarda bizi ortak düşünmeye çeken fırsatlar bulabileceğiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/ Süpürge Düşüncelerimizi toparlamaya bakalım. Bugün Maya takvimine göre Süpürge günündeyiz. Kendi kişisel konularımızdan vazgeçmemiz ve fedakarlıkta bulunma zorunluğumuz gerginliklere yol açabilir. Akışta kalabilmeliyiz.