Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRuh Sağlığı Haberleri Deprem sonrası travmadan nasıl kurtulabiliriz?
09.11.2020 - 10:03 |

Deprem sonrası travmadan nasıl kurtulabiliriz?

Deprem gibi yaşamı tehdit eden beklenmedik olaylar karşısında psikolojik reaksiyonlar gösterebildiğimizin altını çizen Uzman Psk. Nazım Serin, 12 Kasım Afet Hazırlık Günü özelinde deprem sonrası yaşanan travmalara yönelik önemli bilgiler paylaşıyor.

Deprem sonrası travmadan nasıl kurtulabiliriz?
ABONE OL

 

Deprem, yer aldığı coğrafyada oluşturduğu yapısal yıkımın yanı sıra insanların yaşamlarını derinden sarsma ve ciddi psikolojik etkiler yaratma gücüne sahip bir doğal afettir. Deprem sonrasında yaşanabilecek “psikolojik travma’’lar şiddetli korku, üzüntü, keder, öfke, uykusuzluk, tahammülsüzlük, depreme ait rahatsız edici sahnelerin sürekli akla gelmesi gibi zihinsel ve davranışsal tepkilere yol açabiliyor. Uzm. Psk. Nazım Serin, bu tür tepkilerin genellikle olayın ardından birkaç gün boyunca çok yoğun şekilde hissedildiğinin ve ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş azalmaya başladığının altını çiziyor. Bu tepkilerin bir ay gibi bir süre geçmesine rağmen devam etmesi durumunda psikolojik yardım alınması gerektiğini belirten Serin,yaşananları anlayabilmek için insanın kendisine bir süre tanımasını gerektiğini öneriyor.

Deprem sonrası travmayı atlatabilmek için sevdiklerinizle zaman geçirin

Yaşanılan deprem sonrasında meydana gelen psikolojik travmadan kurtulmak için sevdiklerinizle ve değer verdiğiniz insanlarla vakit geçirmek oldukça önemli. Kendinizi hazır hissettiğinizde, neler olduğunu ve yaşanılanlardan sonra hissettiklerinizi sizi anlayabileceğine inandığınız kişilere anlatmayı öneren Uzm. Psk. Nazım Serin, rahatlatıcı müzik dinleme, nefes egzersizleri ve gevşeme gibi stres azaltıcı yöntemlerin de kullanılabileceğini belirtiyor.

Günlük bakımın, dinlenme zamanlarının, uykunun, günlük düzenin ve beslenmenin bu süreçte yoluna sokmaya özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Serin, aynı zamanda yürüme, koşu yapma ve bisiklete binme gibi düzenli aktiviteler yapmanın da faydalı olacağını belirtiyor.

Deprem haberlerini tekrar tekrar izlemek çocuklarda travmayı tetikleyebilir

Çocuklar depremden sonra duygularını anlatmakta deneyimsiz oldukları ve ne olduğunu anlamakta zorlandıkları için yetişkinlerin tepkilerinden daha farklı tepki verebilmektedir. Çocukların konuya ilişkin nasıl hissettiklerini tarif edemeyebileceklerini belirten Uzm. Psk. Nazım Serin, onlara; “Depremden dolayı çok korktuk. Evimiz sallandı, bazı eşyalar yere düştü, zarar gördü. Ama her şey geçti, şu anda iyiyiz ve birlikteyiz. Ben seni her zaman korumaya çalışacağım. Depremi ara ara hatırlayabilir ve korkabilirsin, duygularını benimle paylaş çünkü ben hep yanında olacağım. ” şeklinde bir açıklamanın yapılabileceğini öneriyor.

Çocukları güvende olduklarına dair rahatlatmanın ve onlara anlayacağı bir dille neler olup bittiğinden ve neler hissettiğinizden bahsetmenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Uzm. Psk. Nazım Serin, özellikle yatmadan önce özel ilgi gösterilmesi gerektiğini söylüyor. Korumacılığı abartıp çocukları boğmamak gerektiği belirten Serin, sözlerini şöyle sürdürüyor: ‘’Çocuğu yanınızdan ayırmamak, dışarı çıkmasına izin vermemek bu duruma örnek olabilir. Günlük yaşamda sorumluluk almasına destek olun ama gereğinden fazla sorumluluk yüklemeyin. Hayatın normale döndüğü duygusunu çocuklara hissettirin. Gezsinler, top oynasınlar, resim çizsinler, arkadaşlarıyla vakit geçirsinler ki hayat onlar için normalleşebilsin.’’ Çocukları deprem görüntülerinden ve haberlerinden uzak tutmayı öneren Uzm. Psk. Nazım Serin, haberleri tekrar tekrar izlemenin travmayı tetikleyebildiğinin altını çiziyor.

Çocukların yanında korku ve dehşet uyandıran konuşmalardan kaçınmanın ve sakin, yatıştırıcı ama gerçekçi bir yaklaşım sergilemenin önemine vurgu yapan Uzm. Psk. Serin, ‘’Çocuklarınızla birlikte oyun oynayın. Bazı çocuklar korkularını oyun oynarken daha iyi ifade edebilirler.’’ diyor.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Çalışma hayatınızda zaman alacak işler içine girebilir ve yeni sorumluluklar yüklenebilirsiniz. Sizi yoran yıpratan konulara karşı temkinli davranmanız da fayda var. İş arkadaşlarınızı etkileyebileceğiniz ve olayları kendinize çevirebileceğiniz bir gündesiniz. Akşam saatlerinde ise ilişkiler konusunda hassas olaylar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatında kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. Güçlü kişilerle iletişim kurmaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Yaydığınız olumlu enerjiyle etrafınızdakileri etkilemek çok kolay olacak. Akşam saatlerinde yaşadığınız olaylarla ilgili tamamlanma içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde çatışmalar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aile hayatınızla ilgili konula gündeminizi etkileyebilir. Babanızla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Güven aradığınız ilişkilere çekilebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde bugün detaylar çok daha ön planda olabilir. Gün içinde akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde karar vereceğiniz olaylar karşısında farkındalığınız artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün dikkatinizi toplamanız gereken işlerle ilgilenebilirsiniz. Yazılı iletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar sizi fazlasıyla etkileyebilir. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. Zaman alan işlerinize karşı, sakin kalmaya çalışın. Akşam saatlerinde ilişkilerinizde kopmalar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konularınız gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gerekebilir. Maddi konularınızla ilgili değişikliklere gidebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar bugün sizi zorlayabilir. Akşam saatlerinde yaşadığınız olaylarla ilgili farkındalık yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlardan yardım almak sizi iyi hissettirecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar için heyecan duyacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyecek. Kişisel hassasiyet içinde olduğunuz konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Çalışma hayatınızda dikkat gerektiren konular ön planda olacak. Akşam saatlerinde ise sağlık konularına ayrıca özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gizli kalan konulara karşı kendinizi savunmasız hissedebilirsiniz. Olaylar sizi kabullenme içine sokabilir. İçsel süreçler yaşamak, sizi yenilenmeye götürebilir. Etrafınızdakileri etki altına almak daha kolay hale gelecektir. Çalışma hayatındaki işlerin tamamlanması zamanınızı alabilir. Akşama doğru olayları anlamlandırmaya başlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Geleceğinizle ilgili yeni ümitler besleyeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanları etkileyebileceğiniz zamanlar var. Kişisel yeteneklerinizi sosyal konularda kullanabilirsiniz. Çalışma hayatınızda zorlandığınız zamanlarda, başkalarından destek alabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha fazla kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Üstlerinizle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde detaylara yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde etrafınızdakileri etkilemek ve iş paylaşımı yapmak size iyi gelecektir. Dikkatli karar vermeniz gereken konular karşınıza çıkabilir. Akşam saatlerinde annenizle ilgili konular gündeminize gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinizi paylaşmak istediğiniz ortamlarda bulunmak hoşunuza gidecektir. Akademik konular gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda zaman alan işlerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ruhsal olarak yenilenmek için yolculuklara çıkmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Felsefi konulara yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran yıpratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Hayatındaki sorumluluklarınızı etrafınızdakilerle paylaşmak isteyebilirsiniz. Banka işlerinizle ilgilenirken sakin olmaya özen gösterin. Parasal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir gündesiniz. İkili ilişkilerde yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Her zaman gösterdiğiniz fedakârlığı karşınızdakinden bekleyebilirsiniz. Çalışma hayatınızda detaylara dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerde çatışmalar çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Betül Altınbaşak
Betül AltınbaşakMeme kanserine yakın bakış
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşAtatürk çiçeği bakımı nasıl olmalı?
Esra Kemer
Esra KemerBaşarısızlık korkusu
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıEtnik rinoplasti
Nesrin Sürer
Nesrin SürerCilt bakımında vitaminlerin önemi
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirŞenay Devi: Türk Medeniyetlerinde Astroloji, Astronomi ve Müneccimbaşılık
Dr. Cem Hamidi
Dr. Cem Hamidi''Ne estetiği, daha 15 yaşındayım!''
Cevher Soydan
Cevher SoydanGeçmiş olsun İzmir
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluAstrolojik haritanızı yorumlarken…
Psikolojik Danışman Dilek Söylemez
Psikolojik Danışman Dilek SöylemezBambu musun? Meşe misin?
En Çok İzlenen Videolar
15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey
Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün! Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem sonrası travmadan nasıl kurtulabiliriz?

Deprem sonrası travmadan nasıl kurtulabiliriz?

Koronavirüs sürecinde şok diyetlerden uzak durun

Koronavirüs sürecinde şok diyetlerden uzak durun

Tartışmalara dikkat!

Tartışmalara dikkat!

Küresel ısınma gebelik risklerini artırıyor

Küresel ısınma gebelik risklerini artırıyor

Sıradaki Haber