Dereotlu peynirli poğaça tarifi-Dereotlu poğaça nasıl yapılır?
Türk mutfağının en leziz ve vazgeçilmezleri arasında yer alan dereotlu poğaça çay saatlerine eşlik eden en doyurucu tariftir. Kahvaltı sofralarında da sürekli yer almasını isteyeceğiniz dereotlu peynirli poğaça için malzemeler oldukça basit. Peki, kolay dereotlu poğaça nasıl yapılır? İşte peynirli dereotlu poğaça tarifi...
Kahvaltıda en çok tercih edilen poğaça türü genellikle dereotlu poğaça oluyor. Özellikle çay saatlerine eşlik eden ve doyurucu olan dereotlu poğaça tarifini evinizde kolayca deneyebilirsiniz. En kolay dereotlu poğaça tarifi için malzemeleri hazırlamayı unutmayı. Peki, dereotlu peynirli poğaça nasıl yapılır? İşte dereotlu poğaça yapımı...
Dereotlu peynirli poğaça malzemeler:
-125 gram tereyağı (eritilecek),
-1 su bardağı sıvı yağ,
-1 su bardağı yoğurt,
-Tuz,
-2 adet yumurta (sarının biri üzeri için ayrılacak),
-1 paket kabartma tozu (10 gram),
-5 su bardağı un,
-180 gram beyaz peynir (rendelenecek),
-Yarım bağ dereotu
Üzeri için:
-1 yumurta sarısı
-Çörek otu
Dereotlu poğaça yapılışı:
-Peynirli dereotlu poğaça hamurunu hazırlamak için gerekli olan eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve yumurta yoğurma kabı içierisinde karıştırılır.
-Un, kabartma tozu ve tuz bir kap içerisine elenir ve sıvı karışıma eklenip güzelce yoğrulur.
-Ardından beyaz peynir ile ince kıyılmış dereotu eklenip iyice karışana kadar yoğrulur.
-Hazırlanan peynirli dereotlu poğaça hamurundan cevizden biraz büyük parçalar kopartılıp avuç içerisinde yuvarlanarak beze yapılır.
-Şekillendirilen poğaçalar yağlı veya yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizilir.
-Poğaçaların üzerine fırça yardımı ile yumurta sarısı sürülür ve çörek otu serpiştirilir.
-Hazırlanan peynirli dereotlu poğaça, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirilir.
Afiyet olsun.