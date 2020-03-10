Merhaba sevgili okurlarım. Bu hafta yine sizlerden gelen sorularla şekillendirdiğimiz köşemde, en çok merak ettiğiniz konulardan birisine “Ameliyatsız yüz germe’ işlemine yer vermek istiyorum.

Neden sarkıyoruz?

Yaşla birlikte, ciltte müdahale edilmezse geri dönüşümsüz kayıplar başlar. Bu kayıplardan biri de cilt altındaki kollajen ve elastin üretimidir. İşte bu yapı taşlarının azalmasıyla, cilt vektörel yönünü değiştirir ve yerçekimine yenik düşer. Cilt altı dokuda, kollajen lifler genç yaşlarda güçlü birer halat gibidir cildi kaldırır ve yukarı doğru çeker. Yaşla birlikte hem üretiminde azalma hem de yapısındaki değişikliklerle, halat tıpkı bir lastik gibi olur ve cildi taşıyamaz hale gelir. Tıpkı bir file gibi düşünün. İçini doldurdukça, zamanla aşağı doğru uzamaya başlar. İşte bunun sinyalleri, ağız köşesinin aşağı doğru bakmasıyla daha üzgün bir görünüm, göz kapaklarının sarkması ve torbalanmasıyla, yorgun bir bakış, yanakların yer değiştirmesiyle, dolgun elmacıkların boşalması ve daha asık suratlı bir ifade ile ‘jaw line’ dediğimiz çene hattının bozulmasıyla, daha yaşlı bir görünüm ortaya çıkar. Peki bunun önüne geçmek veya geciktirmek mümkün müdür?

Ameliyat olmadan yüz gerilir mi?

Evet… Hatta tek seansta yüz germe mümkündür. İfadeniz bozulmadan, cilt altına hiçbir şey enjekte etmeden, doğal kollajeninizi uyararak ve kısaltarak, cilt altı dokunuzun toparlanması için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu uygulamalardan benim de sıklıkla tercih ettiğim, tek seans şeklinde uygulanan Fokuslu Ultrasound ile ameliyatsız yüz germedir. Bu sistemde ses dalgalarının mekanik etkisinden yararlanılır. Hamilelerde bile bebeğe zarar vermeden görüntülemede kullandığımız ultrason yani ses dalgaları fokuslandığında, plastik cerrahların yüz germe ameliyatlarında düzelttiği tabakaya kadar inip, burada ameliyata gerek kalmadan tek seansta kollagen stimulasyonu ve germe etkisi yaratmaktadır. Bu kadar masum ve etkili olan bu enerjiyle, cilt altı bağ dokusu sıkılaşır ve cilt sarkmasının önüne geçilir. Geç kalınmamışsa, başlamış olan sarkma geriye çevrilir.

Eve kapanmanıza gerek yok

Etki süresi kişinin yaşına, cilt tipine göre 1,5- 2 sene kadar sürmektedir. Fokus ultrason tek seans uygulanır. İşlem süresi 30 dakikadır. Tedavisi yüzde soyulma ve kabuklanma yapmaz. Bu yüzden uygulamadan hemen sonra iş ve sosyal hayata dönülebilir. İşlem sonrası makyaj yapmakta da sakınca yoktur.

Her mevsim uygulanabilir mi?

Fokus ultrason ameliyatsız yüz gençleştirme, işlem sırasında cildin yüzeyinde, gözle görülür bir etki oluşturmadığı için diğer tüm estetik işlemlerden farklı olarak yaz/kış, istenildiği zaman uygulanabilir. Pek çok Hollywood starının da yıllardır tercih ettiği bu yöntemle, aylar içerisinde yıllar öncesine dönebiliyorsunuz. En güzeli ise her sabah uyandığınızda, sarkarak değil sıkılaşarak yaş almanız. İşlemin uygulanmasından sonra her geçen gün gerilme ve sıkılaşma hissi daha iyi bir şekilde gözlemlenmeye başlanır. Önümüzdeki hafta yine burada, merak ettiklerinizi yanıtlamaya devam edeceğim. Kadınlarımızın günü kutlu olsun! Keyifli pazarlar dilerim…