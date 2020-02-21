Desteğe ihtiyacımız var

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Saka burcunda ilerlemekte. Yeni düşüncelere ve sosyal konulara daha açığız. Gelecek yönünde hayaller kurmak mümkün. Ancak yeteri kadar net ve somut olamayabiliriz. Bugün düşüncelerimizi olumlu yönde tutmaya bakalım. Duygusal açıdan garip ve beklenmeyen şekilde davranabilir ya da yeteri kadar kendimizi güvende hissedemeyebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Böyle zamanlarda kendi duygularımızı anlamaya bakalım. Bizde boşluk hissi yaratan ya da iç sıkıntısı yaratan koşullar içinde olabiliriz. Bugünlerde kapanan enerjiler altında, desteğe daha çok ihtiyacımız olacak. Soyut düşünceler içinde olabiliriz. Gruplarla, arkadaşlarla ilgili konularda gizli şeyler karşımıza çıkabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Çakmaktaşı Eksikleri tamamlamak gerekiyor. Plan yapmamız gerekiyor. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Bugün aşırı eleştirel davranmak işleri zorlaştırabilir. Olayları kendi akışında ele alalım.