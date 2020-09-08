Destekler olabilir

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Boğa’da Satürn’le uyumlu açı içinde iken uzun vadeli işler, mesleki konular ve hedeflerimiz açısından daha çok şey yapabiliriz. Tembellik etmemeliyiz. Belirli imkanlar ve destekler bize istediğimiz istikrarı sağlıyor olabilir. Parasal işler, somut, toprağa ait konularda belirli imkanlar vurgulanıyor. Gündeme gelen değişiklikleri dengeye oturtabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Geçmişten bu yana devam eden işlerde sağlamlık var ancak zaman zaman farklı şeyler denemek yerinde olabilir. Bugün ne yapıyorsak yapalım içine farklılık, orijinallik ve yenilik koyabiliriz. Akşam saatlerinde biraz yavaşlama ve ağırlık yaşanabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/ Çakmaktaşı Yeni imkanlar var. Ortaklaşa alanda daha fazla düşünmemiz ve uyum sağlamamız gereken koşullarla karşılaşabiliriz. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Öfke ile davranmamalıyız.