Deviasyon Ameliyatı Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürer? Burun Kemik Eğriliği (Deviasyon) Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

İnsan yaşamında sağlıklı nefes almak için en önemli organlardan olan burun sağlığı için yapılan ameliyatlar arasında deviasyon ameliyatı bulunmaktadır. Deviasyon ameliyatı burun kemiği sorunlarında ortaya çıkan eğrilme, kırılma veya kemik çıkıntılarını düzenlemek amacıyla yapılmaktadır.

Deviasyon Burun Kemiği Eğriliği Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Deviasyon ameliyatı öncesi hastanın burun içi endoskopi yöntemiyle görüntülenerek gerekli araştırmalar ve tespitler yapılarak burunda oluşan rahatsızlıklar belirlenmektedir. Burunda oluşan nefes alma yolunu tıkayan ve rahatsızlığa neden olan kemik eğrilikleri belirlenerek ameliyat kararı verilmektedir. Nefes almayı engelleyen kemik eğrilikleri ve fazla kemikler deviasyon ameliyatında şekillendirilmektedir.

Deviasyon ameliyatı hastanın burun içerisinde bulunan kemik problemlerinin düzenlenmesi ile tamamlanmaktadır. Operasyonu yapan hekim burun içinde gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak ameliyatı sonlandırmaktadır. Ameliyat sonrasında burun kemik eğrilikleri düzenlenerek hastanın nefes alma kalitesi arttırılmaktadır.

Burun Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Deviasyon ameliyatları önemli ve incelikli ameliyatlardandır. Deviasyon ameliyatı hastanın durumuna göre değişiklik göstermekle beraber en az iki saat sürebilen ameliyatlardandır.

Burun Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Deviasyon ameliyatı sonrasında hastanın dikkat etmesi ameliyatın başarısını arttırmaktadır. Ameliyattan sonra tampon uygulaması yapılıyor ise tamponun korunması ve hekimin kararı ile bir hafta süreyle tampon uygulanması gerekmektedir.

Burun ameliyatı sonrasında güneşe fazla çıkılmaması kalabalık ortamlarda bulunulmaması gerekmektedir. Deviasyon ameliyatı sonrasında oluşan morluk ve kızarıklıkların iyileşebilmesi için buz konulmalıdır. Deviasyon ameliyatı geçiren hastalar kalabalık ortamlardan uzak kalmalı ve burun çevresini darbelerden korumalıdır. Deviasyon ameliyatlarının iyileşme süreci çabuk olsa dahi en az altı ay boyunca kemiklerin kaynaması için dikkat edilmelidir.

Burun Kemiği Ameliyatı Hangi Durumlarda Yapılmaktadır?

● Doğuştan gelen rahatsızlıklar veya kalıtsal olarak burunda oluşan kemik eğrilikleri

● Burun kemiklerinde oluşan darbe veya kırılmalara bağlı olarak yaşanan kemik eğrilikleri

● Burun kemerlerinde bulunan yaşa bağlı değişimler ve genişleme

● Burun ameliyatları neticesinde burundaki kemik seviyesinin azalmasına bağlı burun çökmeleri

● Uzun süre içerisinde yaşanan ateşli rahatsızlıklar sonucunda burun üst kemiğinde yaşanan eğrilikler

● Bebeklik ve çocukluk çağında yaşanan düşmelere bağlı burun kemiği eğrilikleri

Deviasyon ameliyatında burun kemiğinde yaşanan eğrilikler düzenlenerek hastanın rahat nefes alması sağlanmaktadır.





