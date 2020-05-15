Dikkatli olalım

Bugün ne yapılabilir? Bugün Balık burcunda Mars ile yan yana gelen Ay, duygusal nedenler yüzünden sıkıntı çekebileceğimizi anlatıyor. Olaylara ve insanlara daha objektif gözle bakalım. Böyle zamanlarda kendimizi kurban şeklinde bulabiliriz. Duygusal kararlar vermeye çok açığız ancak oldukça tutarsız davranışlar da sergileyebiliriz. Belki bu transit sanatçılar ve yaratıcı alanlarda çalışanlar için ilham verici, harekete geçirici olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Bununla birlikte özellikle sabah saatlerinde daha önlemci ve sakin olmakta fayda var. Bu saatlerde hareket ya da yolculuk içeren konularda dikkatli olmalıyız. Hafta sonu yaklaşırken, arkadaşlıklarda ve aşkta fevri davranışlar, tutarsızlıklar söz konusu olabilir. Yanlış anlamalara açık bir gündeyiz. Bugün aynı zamanda su ve sıvılarla ilgili konular, gelişmeler de gündeme gelebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/Rüzgar Değişen koşullara uyum sağlamaya çalışabileceğimiz bir gündeyiz. Özellikle görüşmeler ve iletişim alanında çok şey yapılabilir. Aynı zamanda ilişkilerimizde karşı tarafı daha fazla düşünmek gereği var.