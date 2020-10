Dior İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonu

Maria Grazia Chiuri için her koleksiyon, parçaları giyen kadınların bedenine uyum sağlayan birer kıyafetler serisi olmanın yanında; toplumsal dönüşümlerin yansıması ve Christian Dior’un otobiyografisinde belirttiği gibi güncel olaylara bir tepki niteliğindedir. Dior Kadın Koleksiyonları Kreatif Direktörü bu kez hem modadan hem de hayatın kendisinden yola çıkıyor.

Davranışları, alışkanlıkları ve ritüelleri dönüştüren bir kriz döneminden hep birlikte geçiyoruz. Tıpkı bedenimizin hareketleri gibi, düşünce yapılarımız da değişti. Yakın zamana kadar aşina olduğumuz moda konsepti sorgulanıyor. Chiuri’nin koleksiyonunu hazırlarken faydalandığı en büyük ilham kaynaklarından biri Germano Celant tarafından kaleme alınan “To Cut is to Think” başlıklı denemedr. Chiuri’nin sorgulamalarına ışık tutan denemesinde Celant şöyle yazar: “Dili ve kıyafetleri parçalarına ayırmak. Geleneksel temsil konseptlerine ve bedeni ya da bir nesneyi görme biçimlerine müdahale etmek ve bu yolla yeni bir heyecan yaratmak."**

İlkbahar-Yaz 2021 koleksiyonu için Maria Grazia Chiuri, Maison’un köklerinde yer alan yıkıcı radikallik mirasına sadık kalarak Dior siluetinin paradoksal bir dönüşüme uğramasını sağlıyor. Fikirler kesimlerle tercüme ediliyor. Formlar, heyecanları parlatmak ve farklı bir hayat tarzı sunmak üzere yeniden tanımlanıyor. Bu çerçevede, Bar ceketin yapısı Dior’un Japonya için tasarlanan Sonbahar-Kış 1957 koleksiyonundaki siluetlerden ilham alınarak yeniden yorumlanıyor. Dantel eklemeler, ceketi giyen kişinin arzusuna göre adapte edilebilir hale getiriliyor. Her kadının kendine has bir tavırla taşıyacağı takımlar için, Maria Grazia Chiuri ilhamını yazılarıyla hayatı ve duyguları aydınlatan şair, yazar ve entelektüellerden alıyor. İdealize edilen bir akademinin üyeleri evlerinin mahremiyetinde, çalıştıkları yerlerde; tıpkı Virginia Woolf gibi sonsuz renk katmanları içerisinde ya da Susan Sontag gibi sade bir beyaz gömlek içerisinde… Maria Grazia Chiuri’nin olmazsa olmazlarından erkek gömlekleri işte bu ilhamla yeniden yorumlanıyor. Dior’un sembol haline gelen gömlek elbisesine atıfta bulunarak, bol kesimli çizgili pantolon ya da şortlarla birlikte kombinleniyor ve koleksiyondaki yerlerini tunik ya da elbise versiyonlarıyla alıyorlar. Aynı zamanda melanj kumaşlı geniş kabanları tamamlıyorlar. Şal deseni ve floral motiflerle detaylandırılan eşarplardaki “patchwork”, dantellerin sağladığı romantik kolaj efekti ile koleksiyonda yer alan elbiselerden pantolonlara pek çok parçayı zenginleştiren unsur olarak yeni hayal ufukları açıyor.

Tüm bu akışkan kumaşlar teknik ve materyal anlamında her bedeni rahat ettirecek, sürekli bir kimya sağlıyor. Açık ve mat maviden aşı boyası rengine ve soluk turuncuya, ipek şifon elbiseler boncuk işlemeleriyle detaylanıyor. Büzgü ya da drapelerle vurgulanan bel hattı, hem koleksiyon özelinde hem de geleneksel olarak güzellik ve iç içe geçişin altını çizercesine özgür bir hareket imkanına kavuşuyor. Germano Celant’ın yazıları işte bu özgür harekette yankı buluyor: “Modanın gizli güçleri ile arzularını deşifre etmesinin ve kendisini özgür ve orijinal bir disiplin olarak tanımasının zamanı geldi.”**

**Floransa Bienali’nin 1997 yılında yayınlanan “Il tempo e la moda” isimli kataloğunda yer alan, Germano Celant imzalı “Tagliare e pensare” (To Cut is to Think) başlıklı denemeden alıntı.

