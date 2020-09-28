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28.09.2020 - 15:16 |

Diş ağrısı nasıl geçer, kesin çözümü var mı? Diş ağrısına ne iyi gelir?

Ağrıların en kötüsü olarak bilinen diş ağrısı hakkında meraklı arayış zaman zaman artıyor. Diş ağrısı çeken vatandaşlar, doktora gitmeden önce veya doktordan geldikten sonra diş ağrısı nasıl geçer, kesin çözümü var mı sorularına yanıt arıyor. İşte diş ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevabı...

Diş ağrısı nasıl geçer, kesin çözümü var mı? Diş ağrısına ne iyi gelir?
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Diş ağrısı, çürüve ve enfeksiyon gibi durumların sonucunda ortaya çıkan, bizi güçsüz bırakan ve acılı bir süreç olan durumdur. Diş bakımı, düzenli yapıldığında çürüme ve enfeksiyon kapma riskini azaltır. Ancak diş bakımı her zaman çürüğü engellemez. Bu durumda diş ağrısına ne iyi gelir, iltihaplı diş ağrısına ne iyi gelir, doğal çözümler nelerdir, hangi ağrı kesici en kısa sürede geçirir sorularına cevap ararız. Peki, ilaç kullanmadan doğal yollarla diş ağrıları azaltılabilir mi? İşte diş ağrısını doğal yöntemlerle geçirecek tedavi yöntemlerini sizinle paylaştık.

Diş ağrısına ne iyi gelir?

Doğada bulunan bazı bitkiler, antiseptik yani mikrop öldürücü özelliklere sahiptir. Doğal tedavi yöntemlerinde de kullanılan bu bitkiler, diş ağrılarına da iyi gelir. Uzmanlar, kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen diş ağrıları için bazı doğal yöntemlerin bulunduğunu söylüyor.

Diş ağrısı, gece veya hafta sonu, doktora gidemeyeceğimiz bir zamanda gelirse, diş ağrısına iyi gelen ağrı kesiciler geçici olarak iyi bir çözüm olabilir. Bu durumda ise doktorumuzun daha önceden yazdığı, söylediği ağrı kesici veya antibiyotik kullanmanız sağlığınız açısından iyi olacaktır. Özellikle iltihaplanma nedeniyle kaynaklanan diş ağrısı için antibiyotik kullanımı gerekirse kesinlikle doktora danışılmalıdır.

Karanfil

Karanfil, analjezik ve anti bakteriyel özellikleri nedeniyle diş çürümesinden kaynaklı ortaya çıkan ağrıları hafifletmede yardımcı olur. Karanfil yağını pamuğa damlatarak ağrının olduğu noktada 15 dakika boyunca bekletin. Ağrı azalana kadar 15 dakika da bir pamuğu yenileyerek, bu uygulamayı tekrar edebilirsiniz.

Dişlerinizi fırçalayın

Diş ağrısını gidermek için ilk olarak dişlerinizi fırçalamayı deneyin. Fırçalama, çürüğe sıkışmış ve ağrıya neden olan besinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur. Dişlerin diş ipi ile temizlenmesi ve fırçalanması ağrının azalmasına neden olur.

Tuz

Tuz, antiseptik özelliği sayesinde dişte meydana gelen enfeksiyon riskini azaltır. Bir kaşık tuzu bir bardak ılık su ile karıştırın ve ardından hazırladığınız suyu ağzınızda çalkalayın. Bu yöntemi günde üç defa uygulayabilirsiniz.

Buz uygulaması

Diş ağrısının olduğu bölgeye uygulanan buz kompresi geçici olarak ağrıyı hafifletir. Bunun için buzu, ağrıyan bölgeye, dışarıdan ve bir havlu veya beze sararak tutmak iyi gelir. Fakat buzu direkt olarak uygulamak sakıncalıdır.

Çörek otu

Diş ağrısı için kullanılan bir başka çözüm yolu ise çörek otudur. Bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu, uyuşturucu etkisi olmamasına rağmen düzenli kullanımında diş ağrısına neden olan etkenlerin ortadan kalmasını sağlar. İki su bardağı sirkeye, 1 tatlı kaşığı çörekotu konup kaynatın. Soğuyunca gargara yapın. Baskın bir tadı olsa da anında geçirecektir.

Sarımsak

Doğal antibiyotik olan sarımsak, diş ağrılarında kullanılan bir diğer doğal yöntemdir. Dört diş sarımsağa bir çay kaşığı tuz ekleyerek öğütün, enfeksiyon kapan bölgeye hazırladığınız karışımı masaj yaparak sürün ve 30 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile ağzınızı çalkalayın.

 

Buğday çimi suyu

Ağızda bakterilerin artmasını engeller ve diş ağrısını azaltmasına yardımcı olan buğday çimi suyu; diş etlerini ve dişleri, enfeksiyonlardan koruyan doğal bir antibiyotiktir.

Zerdeçal

Zerdeçal, içerdiği anti-inflamatuar yani iltihap söktürücü özelliği sayesinde ağızda bulunan zararlı bakterileri azalttığı gibi enfeksiyondan kaynaklı ağrıyı da yatıştırır. Zerdeçalın tozunu ağrının olduğu noktaya sürün, 15 dakika bekleyip sıcak su ile ağzınızı yıkayın.

Maydanoz ile gargara

Bir demet maydanozun suyunu, meyve sıkacağınız ile sıkın. Ortaya çıkan yaklaşık bir bardak maydanoz suyu ile gargara yapmanız diş ağrınıza iyi gelecektir.

Susam yağı

Ağız kokusunu gidermek için kullanılan susam yağı, aynı zamanda diş çürümesinin neden olduğu ağrıları iyileştirmede de yardımcı olur. Bir yemek kaşığı susam yağını ağzınızda gargara yapın. Ardından ağzınızı ılık su ile çalkalayın.

Papatya çayı gargarası

Sinirleri gevşetme özelliği olan papatya çayını, demlendikten ve soğuduktan sonra gargara olarak kullanabilirsiniz.

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