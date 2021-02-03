Dış (Ektopik) Gebelik Nedir, Neden Olur? Dış Gebelik Nasıl Sonlandırılır, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Ektopik gebelikler nadirdir. Bununla birlikte, meydana geldiklerinde tıbbi bakıma ihtiyaç duyarlar.



Dış (Ektopik) Gebelik Nedir?



Normal bir hamilelikte döllenmiş yumurta, fallop tüpünden uterusa yerleşir ve orada yerleşir ve gelişmeye başlar. Ancak ektopik bir gebelikte, döllenmiş yumurta rahim boşluğunun dışına yerleşir. Ektopik gebelikler oldukça nadirdir ve gebeliklerin ancak% 2'sini oluşturur. Ektopik gebeliklerin% 90'ından fazlasında döllenmiş yumurta, fallop tüpünün duvarına yapışır. Buna tubal ektopik gebelik denir. Bazen yumurta kendini yumurtalık, serviks veya karın boşluğuna yerleştirir. Sadece rahim gelişmekte olan bir embriyoya uyum sağlayabilir, bu nedenle bu diğer durumlarda hamilelik seyrini alamaz.



Tubal ektopik gebelik, fallop tüpünün yırtılmasına ve sonuçta iç kanamaya neden olabilir. Bu durum yaşamı tehdit eden riskler oluşturabileceğinden bu acil tıbbi tedavi gerektirir. Ektopik gebelik, ektopik gebelik için başka bir isimdir ve intrauterin gebelik, döllenmiş yumurtanın uterusun iç yüzeyine normal implantasyonunu ifade eder.



Dış Gebelik Neden Olur?



Hamilelik ilerledikçe semptomlar daha yoğun hale gelebilir. Derhal sağlık uzmanınızla iletişime geçmeli veya varsa acil servise gitmelisiniz. En yaygın dış gebelik (vakaların yaklaşık% 98'i) olan tubal gebelik, döllenmiş yumurta rahme ulaşamadığında ortaya çıkar. Fallop tüplerinin şeklindeki iltihaplanma, hasar veya anormallik nedeniyle sıkışır. Bazen hormonal bir dengesizlik söz konusu olabilir. Bazı ektopik gebeliklerin bazen açıklanamayan nedenleri olabilir.



Pelvik muayene, kan testleri ve ultrason ektopik bir hamileliği tespit edebilir. Kan testleri düşük

seviyelerde koryonik gonadotropin hormonu (HCG) gösterdiğinde veya normalden daha yavaş bir artış gösterdiğinde, bu ektopik bir gebelik olabilir. Bir ultrason rahimde döllenmiş yumurtanın varlığını kontrol eder ve karın ve pelvik boşluklarda biriken kanın varlığını belirler.



Dış Gebelik Nasıl Sonlandırılır?



Çoğu zaman operasyon laparoskopi ile yapılır. Bu vesileyle uzman, müdahale ettiği gövdeyi korumak için elinden gelen her şeyi dener. Ektopik gebelik için diğer tedavi metotreksatın kas içine veya doğrudan yumurtaya enjekte edilmesidir. Bu işlemin amacı yumurtanın nekrozuna neden olmak ve tüpe dokunmadan ektopik gebeliğin sonlandırılmasıdır.



Tedavinin ilerleyişi, yumurtanın çıkarılmasını ve hastanın vücudunun olumlu tepkisini sağlamak için ultrason ile yakından izlenir. Ektopik gebeliklerin büyük çoğunluğunun hastanın hayatını tehlikeye atmadan ortadan kaldırıldığını vurgulamakta fayda var.



Normal bir hamilelik semptomları (adet görmeme, memelerde hassasiyet, mide bulantısı) ve karın kramplarının eşlik ettiği hafif vajinal kanamalarınız varsa, hemen doktorunuza danışmaktan çekinmeyin.