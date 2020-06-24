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24.06.2020 - 11:09 |

Diş eti enfeksiyonları bağışıklığı olumsuz yönde etkiliyor

İçinde yaşadığımız dönem itibari ile bağışıklık sistemimizi yüksek tutmak hepimizin isteği. Gerek vitamin takviyeleri, gerek beslenme şekilleri ya da uyku düzeni olsun; bağışıklığımızı desteklemenin birçok farklı yolu var. Diş ve ağız sağlığımızı korumak da bu faktörlerden biri. Dt. Zafer Kazak, diş eti enfeksiyonu ve bağışıklık ilişkisini anlattı.

Diş eti enfeksiyonları bağışıklığı olumsuz yönde etkiliyor
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Diş eti enfeksiyonları veya diş apsesi bağışıklık kaynaklarını tüketebilir ve vücudun korona virüs gibi virüslerin saldırısına karşı kendini savunmasını önleyebilir.

Hepimiz vücudumuzu ve savunma sistemimizi stres altına alan bakteri ve virüslere maruz kalıyoruz. Vücudumuz en uygun sağlık durumunda olduğunda, bağışıklık sistemimiz virüs sayısını savunulabilir bir seviyeye indirdikten sonra semptomlarla hastalık üreten virüsleri ortadan kaldırabilir.

Öte yandan, vücudunuzun savunması tükendiğinde ve zayıf olduğunda, viral bir saldırı sadece viral semptomlar üretmekle kalmaz, aynı zamanda vücuttaki diğer organların kötü çalışmasına da neden olur. Bunun sağlığınız üzerinde çok ciddi bir etkisi olacaktır. Zayıflamış bir organ, vücudumuz bir virüs saldırısı altındayken hala normal işlevlerini gerçekleştirirken şimdi de ek savunma işlevleri sağlamalıdır.

Soğuk algınlığı veya alerjinin bağışıklık mücadelesi ağızda görünür bir etki bırakır. Bağışıklık sistemleri tükendiğinde, ağızdaki normal bakteriler ağız içerisindeki dokular üzerinde daha büyük bir zararlı etkiye sahip olabilir. Bunun ağız içinde artan iltihaplanma, dişlerin etrafındaki diş eti ceplerinin artması, artan kanama ve şişlik ile kendini gösterdiğini biliyoruz. Bu, vücudun savunmasının zayıflaması nedeniyle oluşur. Koşullar normal olduğunda vücut bakterilerin toksik etkileri ile başa çıkabilir.

Bir hastalığınız olduğunda ise, vücut savunma mekanizmalarını o hastalıklı bölgeye yönlendirir ve bu sırada aniden dişlerin ve diş etlerinin etrafında derin cepler ve kanama meydana gelir. Ağız sağlığınızı enfeksiyonlardan temizlemek ve bunları önlemek için düzenli diş ziyaretleri ile desteklerseniz, vücudunuzun korona virüs gibi daha ciddi akut problemlerle başa çıkmak için daha fazla kaynağa sahip olacağı anlamına gelir.

Enfeksiyonlar, vücudun virüslerin saldırılarına karşı kendini savunmasını önler. Elinizde ne kadar çok savunma sistemi kaynağı varsa, vücudunuza herhangi bir bakteriyel veya viral enfeksiyonun etkisi o kadar az olur.

Bu, yaşlı hastaların grip veya koronavirüs ile daha yüksek ölüm oranına sahip olmasının nedenlerinden biridir. Vücut sistemleri tükenir ve sonuç olarak daha genç, daha sağlıklı bir kişinin bağışıklık sistemine göre aynı savunmayı sağlayamazlar. Bu bağışıklık sistemindeki eksikliği tabii ki diş temizliği ve herhangi bir enfeksiyon veya apsenin tedavisi ile bir dereceye kadar da sıvı alımı, egzersiz, besleyici diyet ile onarabiliriz.

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