Dış etkilere daha açığız

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün sabah saatlerinden 12:34’e kadar Saka burcunda boşlukta ilerliyor. Bu saatten sonra da Balık burcuna ilerleyecek. Günün ilk yarısında olaylara daha somut yaklaşmaya bakalım. Pratik olmakta zorlanabiliriz. İsteklerimizi gözden geçirmek, biraz daha esnek olmak yararlı olacak. Öğle sonrasında sezgilerimiz artıyor.

Nelerden kaçınmalı? Ay Balık burcunda ilerlerken yaratıcı konulara açığız ve daha hayalci davranabiliriz. Sanatsal uğraşlar açısından ilham alabileceğimiz imkanlar var. Ruhsal konulara açılabiliriz. Ancak bugün başkalarının düşüncelerinden de fazlası ile etkilenebiliriz. Fikirlerimizi elle tutulur hale getirebilirsek daha net düşünebileceğiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Maymun Düşüncelerimizi gözden geçirelim. Tzolkin’e göre zihinsel açıdan hareketli ve oynak Maymun günündeyiz. Çok hareketli bir gündeyiz. Zekaya dayanan uğraşlar ve yaratıcılığımızı çeşitlendirebileceğimiz olanaklar açısından güzel bir gündeyiz. Bugün aynı zamanda yeni şeyleri denemek için de güzel fırsatlar bulabiliriz.