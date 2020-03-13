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13.03.2020 - 15:00 |

Diş hekimlerinden 'corona virüs' isyanı: Risk altında çalışıyoruz, önlem alın!

Corona virüsün Türkiye'de de görülmesi paniği artırdı. Son olarak ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin önlem sebebiyle tatil edilmesi bazı meslek gruplarını da endişelendirdi. Bunların başında da hastalarla 30-40 cm'lik mesafelerde çalışan diş hekimleri geliyor. Diş hekimleri, stajyer diş hekimleri sosyal medya üzerinden "Diş Hekimleri Riskte" hashtagiyle alınması gereken önlemler konusunda düşüncelerini dile getiriyor. Biz de konu hakkında İstanbul Diş Hekimleri Odası'ndan neler yapılabileceği hakkında bilgi aldık. Hekimlerin endişelerine katıldığını belirten yetkililer, Sağlık Bakanlığı'nın bu alanda alması gerektiği önemleri sıraladı...

Diş hekimlerinden 'corona virüs' isyanı: Risk altında çalışıyoruz, önlem alın!

SENİM TANAY KARAKUŞ

senim.tanay@milliyet.com.tr

Corona virüsün Türkiye'de 2 kişide görülmesi sonrası her alanda önlemler alınmaya devam ediyor. Dün en son Beştepe'de gerçekleştirilen Corona Virüs Zirvesi sonrası alınan kararlar doğrultusunda  ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler tatil edildi. 

Bu gelişmelerin ardından çalıştıkları ortam ve kişiler dolayısıyla endişe duyan pek çok diş hekimi, kaygılarını "Diş Hekimleri Riskte" hashtagiyle sosyal medya üzerinde paylaştı. Hastalığın damlacık yoluyla bulaştığını belirten diş hekimleri ve stajyer diş hekimleri, büyük risk altında çalıştıklarını ifade ettiler. Hatta öyle ki corona virüsten dolayı yoğunluğun azalacağına düşünenlerin bazı ağız diş sağlığı merkezlerinde ve ağız diş sağlığı hastanelerinde yığılma yaratmasından da endişeliler. "Acil durumlar dışında herhangi işlemin yapılmasına gerek yok" diyen hekimler, çalışma şartları ve ortamları konusunda Sağlık Bakanlığı'ndan düzenleme yapılmasını istiyor. Diş hekimliği fakültelerinde çalışan stajyer diş hekimleri de üniversitelerin tatil olması dolayısıyla kendilerine de tatil verilmesini talep ediyor.

İşte sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bazı hekimlerin yazdıkları:

-Hastanın tükürdüğü kreşuarı bile ben temizliyorum. "Corona kimlere bulaşır?" diye düşünmeye gerek yok.

-Biz yaptığımız hiçbir işten para almayıp cebimizden para ödüyoruz. "Siz öğrencisiniz" diye intern maaşı vermeyenler "Bugün hekimsiniz, çalışacaksınız" diyor. Üstelik maske bile vermeden, 1 ay da döner almayıverin.

-Ekstra önlemler alınmazsa corona virüs diş sağlığı merkezlerinde, üniversite diş hastanelerinde hızla yayılabilir. Diş hekimlerinin ve asistanların hijyen konusunda alacağı önlemler yaygın salgın hastalık durumunda yeterli olmayacaktır.

-Derslerimiz iptal edildi çünkü "Sağlığımız sağlığınız" dediler. Peki ya hasta bakılan stajlar? Bizim sağlığımız bu kadar riske atılmışken hastalarının sağlıklarıyla nasıl ilgilenebiliriz? Sağlıkta önce ben, sonra sendir.

-Belki de en büyük risk gruplarından biri hastasına yakın bir mesafeden işlem uygulayan, çalıştığı aletler dolayısıyla kan ve tükürükle direkt temas halinde olan diş hekimi ve stajyer hekimlerdir.

-Biz görevimizin başındayız. Aciliyeti olmayan hastalarımızın tedavilerini bir süre ertelemesi ve bu sayede çapraz bulaş riskini en aza indirmek, ayrıca çalışma ortamlarımızda önlemlerin artırılmasını istiyoruz. Daha çok önlem daha çok hayat...

-Acil bir durum olmadığı sürece bu kadar öğrenciyi hekimi riske atamazsınız. Hastayla aramızda 30 cm bile yok ve her yer de aerosollar var.

-Ağız sıvılarıyla bulaşan bir hastalıkta tedavi boyunca hastanın aerosollerine maruz kalan bir meslek grubuyuz. Gerekli önlemler alınmadan hayatımızı tehlikeye atmak istemiyoruz.

-Tüm ADSM'LER, diş hekimliği fakülteleri, özel diş hastanesi ve poliklinikleri acilen kapatılmalı. Sadece acil hizmeti verilmeli.

Konu hakkında bilgi almak üzere ulaştığımız İstanbul Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Ayten Yıldırım ise hekimlerin haklı endişeler duyduğunu belirterek şunları söyledi:

'30-40 cm mesafede çalışmaları büyük risk'

"Mesleğimizin özelliği olarak hastalanma riskimiz çok yüksek. Hastalar ile 30-40 cm’lik mesafede çalışıyoruz. Corona virüs için belirtilen güvenli mesafe ise 1 metre. Hekimlerimiz normal şartlarda da maske, eldiven ve gözlükle çalışıyor ile ancak bazen bu önlemlerin geçeriz duruma düştüğü olabiliyor. Zaten özel çalışan hekimlerde gittikçe azalan bir hasta sayısı var. İnsanlar gitmekten kaçınıyorlar. Ancak biz en büyük şikayeti kamuda çalışan diş hekimlerinden alıyoruz. Çünkü MHRS üzerinden ağız diş sağlığı merkezlerinde ve ağız diş sağlığı hastanelerine merkezi randevu veriliyor. Dolayısıyla hekimlerimiz her 15 dakikada bir hasta görmek durumunda kalıyor. Bir de takipli hastalar da devreye girince bu süre neredeyse her 10 dakikada bir hastaya görmeye dönüyor. O zaman aralığında ne ortamın ve doktorun ne de kullanılan ekipmanların hijyenini sağlamak mümkün. Bu sebeple burada çalışan hekimlerimizden çok fazla şikayet alıyoruz.

Diş hekimleri corono virüs için hangi önlemlerin alınmasını istiyor?

İstekleri bu süreçte en azından acil hastalara bakmak ve MHRS üzerinden hastalara birer saat arayla randevu verilmesi. Böylelikle hem hasta sayısı azalacak hem de hijyen sağlanması için vakit yaratılmış olacak. Ağız diş sağlığı merkezlerinde çalışan 100-150 hekimin daha az kontamine olması için dönüşümlü çalıştırılması, izinli sayılması gibi istekleri var hekimlerimizin. 

Bazı hekimlerimiz tamamen kapatılsın diyor ama biliyoruz ki bu bir sağlık hizmeti. Ancak en azından bu önlemler alınarak ortam daha güvenli hale getirilebilir. Özel olan diş kliniklerimizde daha az sayıda çalışan olduğu için sterilizasyon daha kolay olabilir. Ancak yine de kendini güvende hissetmediği için kliniğe gitmek istemeyen hekimlerimiz var, bu yönde de şikayetler alıyoruz çünkü işveren ne derse o oluyor. Gitmediğinde işinden atılma riski ile karşılaşma durumu var. 

Sağlık Bakanlığı'dan kamudaki hekimlerin çalışma şartları, ortamlarıyla ilgili için düzenleme ve özel klinikler için de mutlaka uyulması gereken önlemleri açıklamasını bekliyoruz."

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