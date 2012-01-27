Diş sağlığı anne karnında başlıyor

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İhya Kahraman, "Anne adayları hamilelik döneminde yeterli vitamin almalı. Anneler yeterli vitamin almadığı zaman bebeklerin diş sağlığı bundan olumsuz etkilenir" dedi.

Prof. Dr. Kahraman, ağız ve diş sağlığının anne karnında başladığını belirterek burada en büyük görevin anne adaylarına düştüğünü söyledi.

Hamileliğin ilk 3 ayıdan bebeğin bütün organlarının oluştuğuna dikkati çeken Kahraman, bu nedenle hamilelik döneminde anne adaylarının beslenmelerine çok dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Hamilelik döneminde annelerin beslenmesinin bebeğin sağlığına doğrudan yansıdığını vurgulayan Kahraman, "Anne adayları hamilelik döneminde yeterli vitamin almalı. Anneler yeterli vitamin almadığı zaman bebeklerin diş sağlığı bundan olumsuz etkilenir" diye konuştu.

Prof. Dr. Kahraman, bebeklerin sağlığı bir şekilde dünyaya gelmesi için anne adaylarının alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıkları da bırakmaları gerektiğini ifade etti.

Dış sağlığında özellikle doğumdan sonraki sürecin de çok önemli olduğunu dile getiren Kahraman, şöyle devam etti: "Bebekler ilk dünyaya geldiklerinde anne sütüyle daha sonra da mama ile beslenir. Anneler bebeklerini besledikten sonra bebeklerin dişlerini ıslak ya da gazlı bir bezle silmelidir. Bu yöntem ile bebeğin çıkacak dişlerine sağlıklı bir ortam hazırlanmış olur. Bebekler iki yaşına girdiği zaman geçici dişler diye tabir ettiğimiz süt dişleri çıkmaya başlar. Bu geçici dişlerin altında daimi dişlerin genleri gelişiyor. Bu yaşlarda çocukların aldığı ilaçlara çok dikkat etmeli. Çünkü alınan ilaçlar diş sağlını olumsuz etkileyebiliyor. Örneğin alınan antibiyotikler bebeklerde mine bozukluklarının meydana gelmesine sebep olur ve daimi dişleri olumsuz etkiliyor."

"Her şeyden önce süt dişlerinin çıktığı dönemlerde çocukların diş sağlığına ve diş fırçalamalarına özen gösterilmelidir" diyen Kahraman, "Eğer çocuklar fırçalayamıyorsa anne ya da babanın çocukların dişlerini fırçalaması gerekir. Aileler buna çocukların dişlerini bilinçli bir şekilde günde 3 defa fırçalamalarına kadar devam etmelidir. asitli içeceklerde bu yiyecekler kadar dişlerin çürümesine sebep olur. kimseye asitli içecek tüketmeyin diyemeyiz ama tüketildikten sonra dişlerin fırçalanması gerekir" şeklinde konuştu.

-SÜT DİŞLERİN ÖNEMİ-

Süt dişlerinin bebeklikte çiğnemeyi sağlamak ve çıkacak daimi dişlere yer sağlamak gibi iki önemli görevinin olduğunu söyleyen Kahraman şöyle devam etti: "Süt dişlerindeki çürüme dişlerin erken düşmesine ya da çekilmesine sebep oluyor. Süt dişlerinin zamanında düşmesine çok önem veriyoruz. Çünkü süt dişleri zamanında düşmediği ya da süt dişinin çekilmesi halinde çıkacak daimi dişler yer bulamıyor, dişlerde kayma meydana geliyor ve bu da daimi dişlerde çapraşıklığa sebep oluyor. Biz çocukların erken yaşlarında bu süt dişi çürümelerini engellemek istiyoruz. Çünkü çürükler ne kadar çok azalırsa, daimi dişler o kadar sağlıklı çıkar. Çocukların gelecekte sağlıklı dişleri olması için süt dişlerinin zamanında düşmesi çok önemli. Bunun için de çocuğa erken yaşlarda dış fırçalama alışkanlığı kazandırılmalı."

Genellikle çocuklarda şeker ve çikolata tüketme alışkanlığı olduğunu dile getiren Kahraman, bu yiyecekler tüketildikten sonra mutlaka dişlerin fırçalanması gerektiği, aksi takdirde diş üzerindeki yiyecek artıklarının dişlerin çürümesine sebep olduğunu söyledi.

Ali İhya Kahraman ayrıca toplumda dış sağlığı bilincinin yetersiz olduğunu savunarak, ailelerin mutlaka çocuklarının dişlerini 6 ayda bir muayene ettirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.