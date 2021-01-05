Diş sızlamasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Sızlamayı önleyecek bitkisel çözümler...

Diz sızlamaları aşırı soğuk içecekler içildiği durumlarda belirgin bir artış gösterebilir. Bu durum aslında dişlerin hassasiyetini göstermektedir.



Diş sızlamasına ne iyi gelir?



Diz sızlamalarının nedeni bireyin diş yapısının oldukça hassa olmasında kaynaklanmaktadır. Özellikle son yıllarda artan ayaküstü beslenme alışkanlıklarından dolayı dişlerde kırılmalara ve çürümelere son derece müsaittir. Bu kırımalar ve çürümeler başlamadan önce diş yapısında meydana gelen en belirgin rahatsızlık sızlama olarak karşımıza çıkmaktadır.



Öncelikle dişlerinize her hangi bir müdahale de bulunmamanız diş hekiminizle görüşmenizde fayda vardır. Eğer ev içerisinde iseniz yapılması gereken işlem son derece basittir. İlk olarak yapılması gereken işlem bireylerin bir tuşlu veya karbonatlı su ile gargara yapma işlemidir.



Diş sızlaması nasıl geçer?



Diş ağrıları ve diş sızlamaları en çok karşılaşılan rahatsızlıklardan birisidir. Öncelikle bu ağrılar yaşandığında iltihaplanma durumu ile karşılaşılabilir. Bu nedenle bireylerin ilk olarak doktor ile iletişime geçip iltihabın olup olmaması öğrenilir. Eğer iltihap durumu varsa yapılması gereken ilk olarak iltihap önleyici ilaçlar kullanmaktır. Devamında bireyler. Ağrıyan veya sızlayan diş üzerine soğuk baskı yapmasında faydalar vardır.



Sızlamayı önleyecek bitkisel çözümler nelerdir?



Diş ağrılarının karşılaşıldığı durumlarda yapılması gereken diş hekimin ile iletişime geçmektir. Fakat bu işlemlerden önce ilk olarak diş sızlama olan yerine nane koyulmasında fayda vardır. Nane içerdiği yoğun hoş koku sayesinde bireylerin dişinde ki ağrı, sızı ve şişkinliği aldığı belirtilmektedir. Özellikle şişleri ve ağrıları aldığı bilinen diğer bir bitki de anasondur.



Anason yoğun koku ve esansı sayesinde dişte bir uyuşmaya sebep olur. Bu uyuşma sayesinde dişin ağrıları ve şişmeleri kayıp olur. Nişasta benzeri karbonhidratlarım tüketimine sonraki süreçte dikkat edilmesinde fayda vardır. Çünkü bireylerin ağız ve diş yapısını en çok bozan gıda türleri bunlardır. Ağız ve diş çürüklerine dikkat edilmediği takdir de daha kötü sonuçlara sebebiyet verdiği bilinmektedir.



Dış sızlaması ne gibi hastalıkların belirtisi olabilir?



Birçok bireyin aklına diş sızlamasına ne iyi gelir gibi sorular gelmektedir. Yapılan araştırmalara göre bireyler ağrı ve sızılarını anlık iyileştirmelerle geçirilmesini istemektedir. Fakat bu sızlamaların altında ki gerçeği öğrenmek son derece hayatidir. Çünkü birçok birey diş sızlamasını önemsemediği için bir süre sonra diş dökülmeleri gözlemlenmiştir. Örneğin soğuk bir gıda içildiğinde dişler aşırı sızlıyorsa demek ki bireyin dişleri aşırır hassastır.



Bu durumda diş eti hassasiyeti rahatsızlığının belirtisidir. Birey sızlamanın geçmesinde sonra diş hassasiyetine uygun gıda ve besinler almalıdır. Ve dişlerinin rutin temizliğini kesinlikle aksatmamalıdır. Eğer soğuk su veya diğer gıdaların aklımı esnasında sadece belirli bir bölgede ağrı sızı varsa diş çürüğü olabilir. Dişinin iltihap kapmasını beklemeden öne en yakın diş hastanesine acilen gelinmelidir. Eğer gerekli önlem alınmaz ise bir süre sonra dişlerin çekilmesi kaçınılmaz olacaktır. Ve dişlerde oluşan ağrı da uzun süren şiddetini arttırarak devam eder.