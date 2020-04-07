Diyalog önemli

Bugün ne yapılabilir? Bugün Terazi burcuna ilerleyen Ay, ilişkiler konusuna daha çok önem vereceğimizi gösteriyor. Başkalarından beklentilerimiz yükselmekte. Ay da dolunaya doğru giderken, ortaklaşa konularda bizi daha hassas kılan gelişmeler var. Bugün ortak bir hedef üzerinde olsak dahi, daha esnek ve daha az tepkisel olmaya bakalım.

Nelerden kaçınmalı? Mars ve Uranüs kare açı yaparken, aşırı ısrar ya da inatçılığın neden olabileceği gerginliklerden uzak duralım. Enerjimiz aniden boşalabilir ya da ani bir durum, bir kaza söz konusu olabilir. Böyle zamanlarda kendimizi daha huzursuz ya da başkaldıran bir psikoloji içinde bulabiliriz. Acele ile karar vermemek, daha fazla bilgi almak, danışmak yararlı olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Mısır Daha verimli düşünebiliriz. Tzolkin’e göre bugün Mısır ya da Tohum günündeyiz. Canlı, yaratıcı ve verimli olabileceğimiz bir gündeyiz. Yeni anlaşmalar ve ilişkiler kurabiliriz. Özellikle ilişkiler ve beraberlikler oldukça harekete geçirici olabilir.