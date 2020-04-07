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07.04.2020 - 00:00 |

Diyalog önemli

Bugün Terazi burcuna ilerleyen Ay, ilişkiler konusuna daha çok önem vereceğimizi gösteriyor.

Diyalog önemli

Bugün ne yapılabilir? Bugün Terazi burcuna ilerleyen Ay, ilişkiler konusuna daha çok önem vereceğimizi gösteriyor. Başkalarından beklentilerimiz yükselmekte. Ay da dolunaya doğru giderken, ortaklaşa konularda bizi daha hassas kılan gelişmeler var. Bugün ortak bir hedef üzerinde olsak dahi, daha esnek ve daha az tepkisel olmaya bakalım.

Nelerden kaçınmalı? Mars ve Uranüs kare açı yaparken, aşırı ısrar ya da inatçılığın neden olabileceği gerginliklerden uzak duralım. Enerjimiz aniden boşalabilir ya da ani bir durum, bir kaza söz konusu olabilir. Böyle zamanlarda kendimizi daha huzursuz ya da başkaldıran bir psikoloji içinde bulabiliriz. Acele ile karar vermemek, daha fazla bilgi almak, danışmak yararlı olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Mısır    Daha verimli düşünebiliriz. Tzolkin’e göre bugün Mısır ya da Tohum günündeyiz. Canlı, yaratıcı ve verimli olabileceğimiz bir gündeyiz. Yeni anlaşmalar ve ilişkiler kurabiliriz. Özellikle ilişkiler ve beraberlikler oldukça harekete geçirici olabilir.

 

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Bugün

Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinizde huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Sinirlerinize hâkim olmakta zorlanacağınız zamanlar olabilir. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Öğleden sonraki saatlerde kendinizi duygusal yoğunluk içinde bulabilirsiniz. Yaşayacağınız olaylara ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma ortamınızdaki gerginlikler bugün gündeme gelebilir. Başkalarına bağlı konular yüzünden işleriniz sürüncemede kalabilir. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızdan yorulabilir, duygusal konsantrasyonunuzu sağlamakta zorlanabilirsiniz. Huzursuzluklar sizi yıpratabilir. Plan program yaparak sorumluluklarınızı azaltmaya çalışmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi ifade ederken gergin anlar yaşayabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren uğraşlar içinde olmak sizi rahatlatabilir. Ani parlamalara karşı dikkatli olmalısınız. Sıkıntınızı alışveriş yaparak gidermek isteyebilirsiniz. Spekülatif konular hakkında konuşmak isteyebilirsiniz, kendinizi fazla kaptırmamaya özen gösterin. Gün boyu akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde evde kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Başınızı belaya sokmamaya özen gösterin. Ailenize ait konular gündeminizi etkileyebilir. Güvenlik ihtiyacı artabilir. Gün içinde mücadele gerektiren konulara karşı fazla hassas davranabilirsiniz. İçinize kapanıp, depresif ruh haline bürünmemeye çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Konuşmalar ve yazışmalar günlük hayatınızı etkileyebilir. Bu kadar hareketli bir günde yanlış anlaşılmalar fazla olabilir. Yaşanabilecek huzursuzluklara karşı tepkinizi gereğinden fazla göstermemeye dikkat edin. Duygusal olarak mücadele ettiğiniz konular, kafanızı fazlaca karıştırabilir. Olaylara daha sakin yaklaşmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sabah saatlerinde gelirlerinizle ilgili konularda huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Ortak para konuları gündeminizi etkileyebilir. Sakinliğinizi korumakta güçlük çekebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde başkalarından destek alabilirsiniz. Pratik çözümleriniz işe yarayabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmaktan çekinmeyin.Devamını Oku

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Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Duygusal konsantrasyonunuzu sağlamakta zorlanabilirsiniz. Sabah saatlerinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda sıkıntı çıkarmaya yatkın olabilirsiniz. Mücadele gereken konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlişkilerinizde iki düşünüp, bir konuşun.Devamını Oku

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Bugün

Başkalarına bağlı konularda sizi krize sokan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Gizli kalmış konular başınızı belaya sokabilir. Duygusal açıdan mücadele gerektiren konulara çekilebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden, kontrolünüzü kaybedebilirsiniz. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde kendinizi tartışmaların ortasında kalmış gibi hissedebilirsiniz. Huzursuzluğunuz gün boyu sürebilir. Gelecek hayallerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için heyecan duyabilirsiniz. İş hayatınızdan başkalarından alacağınız destekler söz konusu. Ortak para konularına karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Bugün isteklerinizi elde etmek için gergin tavır sergileyebilirsiniz. Tartışmalara açık alan bırakmamalısınız. Sorumluluklarınla ilgili üstlerinizle mücadele etmek yerine konuları başka bir güne erteleyebilirsiniz. Ortaklaşa işlerinizde gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Hayatınızda başkalarına bağlı konular sizi huzursuz edebilir. Sabah saatlerinde konuştuklarınızla başınızı belaya sokabilirsiniz. Duygusal konuları algılamakta zorlanacağınız zamanlar olabilir. Olduğunuz ortamdan uzaklaşmak ve ruhsal olarak sakinlemek isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular zaman zaman gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün parasal konulara dikkat etmenizde fayda var. Sabah saatlerinde ani tartışmalar içine girebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı olaylar söz konusu. Mücadele edeceğiniz konular içinde boğulduğunuzu hissedebilirsiniz. Endişe yaratan konular gündeme gelebilir. Ortaklı konularda dikkatli davranmanız gereken bir gündesiniz.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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