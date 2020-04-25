Orucu sağlıkla tutun

Oruç tutarken sağlık sorunu yaşamayın

Ramazan ayı geldi. Bu sene yaklaşık 15 saat oruç tutuluyor. Uzun süren açlık sonunda ise metabolizmada yavaşlama, migren, kabızlık, ağız kokusu gibi sorunlar yaşanabiliyor. Dikkat edilmesi gereken püf noktalara önem verilirse bu sorunları en hafife indirmek belki de sıfırlamak mümkün.

İşte dikkat edilmesi gereken püf noktalar:

Metabolizmayı hızlandırmak için: Azalan öğün sayısı ister istemez metabolizmayı yavaşlatmaktadır. Bu nedenle öncelikle dikkat edilmesi gereken sahur öğünün atlanmamasıdır. Sonrasında ise bağırsak ve metabolizmanın çalışmasına destek olması için kontrollü su tüketimi çok önemlidir. Her hangi bir hastalığı olmayan kişiler metabolizmalarını hızlandırmak için beyaz çay, yeşil çay, zencefil, limondan oluşan bitki çaylarından faydalanabilir.

Migren: Uzun süren açlık ve susuzluk migren ataklarını tetiklemektedir. Tüketilen besinlere ve içilen su miktarına dikkat edilmelidir. Birçok paketli gıda migren ataklarını tetikleyen MSG denilen maddeyi içerdiği için öncelikle paketli gıdalardan uzak durulmalıdır. Tirozin içeren sert peynirler migren ataklarının bir diğer sebebi olabilir. Genelde iftarda turşu tercih edilmektedir fakat turşu da içeriğindeki tirozin ve histamin ile migren ataklarını tetikleyebilir.

Kabızlık: Azalan öğün sayısı beraberinde azalan posa alımını, yavaşlayan metabolizmayı ve yavaşlayan bağırsakları getirmektedir. Tüm bunlar ise kabızlığın sebepleridir. Bu nedenle öğünlerde olabildiğince sebze, meyve, kurubaklagil ve bağırsak dostu probiyotiklere yer verilmelidir.

Ağız Kokusu: Oruç tutan kişilerin sosyal çevrelerinde yaşadığı en büyük sorunlardan biri ağız kokusudur. Tüketilen besinler düzenlenerek ağız kokuna engel olunabilmektedir. Tok tuttuğu için genelde tüketilen süt, peynir, yumurta sistein içeriği ve yağ yapısı nedeni ile gün boyu ağız kokusuna neden olabilir. Bu nedenle sahur en son bu besinler ile değil su ile bitirilmelidir. Ayrıca sahurda tüketilen siyah çay gün boyunca tükürük salgısını azaltıcı etki yapmaktadır. Ağız kuruluğu beraberinde ağız kokusunu getirmektedir. Ağız kokusunu önlemek için olabildiğince lifli beslenilmelidir. Çünkü lifli besinler tükürük salgısını arttırıcı etki yapmaktadır. İçeriğinde ağız kokusunu önleyen kateşeni içerdiği için yeşil çay tercih edilebilir. Dikkat edilmesi gereken nokta yeterli su tüketimidir. Mevsime uygun olarak tüketilebilecek domates ve maydanoz ağız kokusunu önleyici besinler arasındadır. Özellikle sahur sonuna doğru çiğnenen maydanoz ve ardından içilen su ağız kokusunu önleyici etki yapmaktadır.

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