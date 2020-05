Çok Yedim, Telafisi Var Mı?

Çok Yediğimde Nasıl Telafi Edebilirim?

Son zamanlarda gün içerisinde abartılı miktarda yediysek veya bir öğünü biraz fazla kaçırdıysak hemen bunu telafi etme arayışına girer olduk. Bir sonraki öğünde hiçbir şey yememe, ertesi gün sadece “vicdan çorbası” içme veya yoğun egzersizler yapma ne yazık ki medyatik isimlerin bile önerdiği yöntemler olmaya başladı. Ancak bu o kadar tehlikeli bir davranış ki…

“Telafi” kelimesi kişiye çok fazla besin tüketse bile bunun geri dönüşü olacağını düşündürtür. Bu da yemek sırasında kişinin iradesini kullanarak kendini sınırlamasını engeller, hatta yemek istediği miktardan daha fazlasını yemesine dahi neden olabilir. Aslında yenilen yiyeceklerin her bir lokması o an vücudumuzdaki milyarlarca hücre üzerinde bir etki oluşturmaktadır. Doğal olarak her fazla yemek yeme vücudu ciddi düzeyde zorlar, yani bedenimiz bu davranıştan anlık zarar görebilir. Diğer taraftan psikolojik sağlığımız da etkilenir. Çünkü yemeği fazla kaçırmak kişiye yoğun bir stres ve pişmanlık duygusu yaşatır. Bu durumda çaresiz hisseden kişi de telafi etme arayışına girer. Bu arayışta karşısına “vicdan” çorbaları, açlık öğünleri çıkar. Yani kişinin vicdanını daha da rahatsız ederek ruhsal sağlığını ve beden algısını olumsuz etkileyecek kavramlar…

Telafi etme düşüncesiyle uzun saatler yemek yemeyen birey açlığını gidermek için yeniden fazla besin tüketebilir. Bu da kişide fazla yeme ve açlığa yakın az yeme davranışları arasında bir kısır döngüye neden olabilir. Telafi fikrine kapılan kişiler bu alışkanlıktan kolay kolay kurtulamayacağı gibi sorunları her gün daha da büyüyebilir.

Telafi etme çabası kişide ciddi düzeyde yeme davranış bozukluğuna ve psikolojik sorunlara neden olabilir, hatta bulimia nervozaya zemin hazırlayabilir. Çünkü bulimia nervozalı bireyler sanılanın aksine sadece kusmayla değil kendini aç bırakarak veya ciddi düzeyde egzersiz yaparak da arınma davranışı sergilerler. Kişinin ortalama 3 ay boyunca, haftada en az 1 kere yeme nöbeti geçirmesi ve ardından arınma davranışlarından herhangi birini sergilemesi bulimia nevroza olarak ifade edilebilir.

Fazla besin tüketimi olduğunda en doğru telafi yöntemi kişinin uzun bir süre sağlıklı beslenmesidir. Büyük oranda sağlıklı beslenen bir kişi zaman zaman sağlıksız bir yiyecek yediğinde veya fazla besin tükettiğinde vücudu bu durumu sorun yaşamadan toparlayabilir. Kişinin ekstra bir davranış geliştirmesine gerek yoktur. Bu yöntem hem kontrolsüzce yüksek miktarda besin tüketiminin sıklığını azaltır hem de kişide psikolojik baskı yaratmaz. Böylece kişi daha huzurlu ve sağlıklı olarak hayatına devam edebilir.

https://www.instagram.com/dyt.kubrazeydanli/