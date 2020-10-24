BİLİMSEL YÖNLERİYLE ARALIKLI ORUÇ

(INTERMITTENT FASTING)

Aralıklı Oruç Çeşitleri:

1) Dönüşümlü Açlık (5:2): Haftanın 5 günü klasik beslenme uygulanır herhangi bir kısıtlama yapılmaz, 2 günü ise bireyin enerji ihtiyacının %25'i kadar tüketilir. Enerji ihtiyacının %25'inin tüketildiği 2 günün art arda olmaması önerilir.

2) Zaman Kısıtlı Beslenme (8:16): 8 saat beslenme ve 16 saat açlık ile karakterizedir. Sirkadiyen saatlere etki ederek metabolik işlevleri düzenler. En sık uygulanan aralıklı oruç çeşidi 8:16'dır.

Örneğin; 8:16 şeklinde beslenmek isteyen bir birey ilk öğününü 11:00'de son öğününü ise 19:00'da tüketebilir, saatler genel olarak bireyin beslenme alışkanlıkları ve hayat tarzına göre düzenlenir. Açlık saatlerinde ise kalorisiz içeceklerden faydalanılabilir.

Hamile veya emzirme döneminde olan bireylerin aralıklı oruç uygulaması önerilmez. Herhangi bir kronik rahatsızlığınız mevcutsa uygulamadan önce mutlaka diyetisyeninize danışın.

Zaman Kısıtlı Beslenmede (8:16) 16 saat süren açlık saatleri içerisinde serbest olan bazı içecekler;

-Siyah Çay

-Yeşil Çay, Bitki Çayları

-Sade (sütsüz, şekersiz) Kahve Çeşitleri

-Su

-Sade Soda/ Mineral Suyu

ARALIKLI ORUÇ VE ETKİLERİ:

1) Kolesterol, Trigliserid

Dolaşımdaki yüksek düzey LDL ve trigliserid, kardiyovasküler ve koroner arter sorunlarına yol açabilir. Aralıklı Oruç tarzındaki beslenme düzeni ise düşük yoğunluklu lipoprotein olan LDL (kötü kolesterol) konsantrasyonlarını %20-25, trigliserid konsantrasyonlarını %15-30 azaltabilir.

2) İnsülin

Yapılan araştırmalarda Aralıklı Oruç uygulayan bireylerde dolaşımdaki insülin seviyelerinin düştüğü ve insülin direncinin semptomlarının geriye döndürüldüğü gözlemlenmiştir.

Kan glukoz düzeylerinin dengeler, insülin duyarlılığını arttırır.

3) Büyüme Hormonu (GH)

Aralıklı Oruç tarzında bir beslenme düzeni büyüme hormonu salınımını 4-5 kat kadar arttırmaktadır.

Artan GH salınımı ise kas gelişimini destekler ve kas kaybını önler.

4) Yağ Doku

Aralıklı Oruç, yağ asitlerinin mobilizasyonunu desteklemektedir. Aralıklı oruç uygulayan bireylerde yağ kütleleri özellikle de viseral yağ doku ciddi ölçüde azalmakta, yağsız doku ise korunmaktadır.