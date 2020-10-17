Çocuklarda Beslenme (1-3 Yaş)

1-3 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN BESLENMESİ

Özellikle bu yaş aralığındaki çocuklar ebeveynlerini rol model olarak almaktadır ve davranışlarını taklit etme eğilimindedir.

Ebeveynlerin beslenme düzeni ve davranışları, çocukların kazanacağı beslenme alışkanlıkları ve büyüme gelişimi adına alması gereken mikro/makro besin öğelerinin tüketimi açısından önem taşımaktadır.

Süt ve Süt Grubu

(süt, peynir, yoğurt, ayran..)

*Tam yağlı seçenekler 1-3 yaş arası çocuklar için daha sağlıklıdır. 5 yaş altı çocuklar için (özel bir diyet uygulanmıyorsa) yağsız veya %1 yağ içeren süt ve süt ürünleri önerilmemektedir.

*1-3 yaş arası çocukların beslenmesinde gün içerisinde yaklaşık 3 porsiyon süt ve süt ürünleri yer alması önerilir.

Protein Grubu

(et, balık, yumurta...)

*Protein grubu besinler gelişim çağındaki çocuk için gerekli olan demir, omega-3 yağ asitleri, vitamin ve mineralleri karşılamaktadır.

*Salmonella zehirlenmesi riskini azaltmak adına çiğ veya kısmen pişmiş yumurta içeren gıdalara beslenmede yer verilmemelidir. Yumurtalar, beyaz ve yumurta sarısı tamamen katılaşana kadar pişirlmelidir.

*1-3 yaş arası çocukların beslenmesinde günlük 2 porsiyon protein grubundan gıdaların yer alması önerilir.

Sıvı Alımı - Sağlıklı Hidrasyon

*Çocuklarda sağlıklı hidrasyon oldukça önemlidir ve yeterli sıvı aldıklarından emin olmak gerekir. Eğer yeterli sıvı alımı sağlanmıyorsa kendilerini yorgun hissedebilir, büyüme ve gelişim açısından sorunlar oluşabilir ve aşırı durumlarda ciddi hastalıklara sebebiyet verebilir.

*Çocuklar için sıvı alımında en sağlıklı tercih su ve süttür. Gün içerisinde yaklaşık 1L sıvı alımı önerilmektedir.

Meyve ve Sebze Grubu

*Çocukların gerekli vitamin, mineral ve lif alımı açısından meyve sebze tüketimi oldukça önemlidir. Meyve sebze tüketiminde çeşitlilik önerilir. Beslenme planında her renkten meyve ve sebzelerin yer alması daha sağlıklı olacaktır.

*1-3 yaş arası çocukların beslenmesinde günlük 2 porsiyon meyve, 3 porsiyon sebze tüketimi önerilmektedir.

Karbonhidrat Grubu

(ekmek, makarna, pirinç, patates, çorba...)

*Bu yaş aralığındaki çocukların beslenmesinde özel bir durum olmadığı sürece "düşük kalorili" ve "az yağlı" besinler yer almamalıdır. Çocukların büyüme ve gelişimleri için fazla enerjiye ihtiyaç vardır.

*Gerekli olan enerji ve lif alımı açısıdan beslenme planlarında karbonhidrat oldukça önemlidir. 1-3 yaş arası çocukların gün içerisinde en az 5 porsiyon karbonhidrat grubundan besinleri tüketmesi önerilir.

Diyetisyen & NLP Uzmanı Ecem Bozbel

Bu içerik sağlık ve tıp ile ilişkili olup bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Bireysel tıbbi tavsiye veya tanı kriteri değildir.