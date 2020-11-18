Günde 2 Mandalina

Mandalina (Citrus Reticulate), flavonoidler, C vitamini, A vitamini, folat ve potasyum gibi birçok besleyici bileşik ile zenginleştirilmiş, lezzetli ve ferahlatıcı bir narenciye meyvesidir. Genellikle ılıman bölgelerde yetiştirilir.

Kansere Karşı Kalkan

Yapılan çeşitli araştırmalar sonucu, mandalinada bulunan ve ona turuncu rengini veren karoten maddesinin sağlık üzerine birçok olumlu etkisi ortaya kondu. Yapılan iki farklı çalışmaya göre karoten deposu olan mandalinanın, kansere yakalanma riskinin azalttığı bulundu. Mandalinanın bunun yanında karaciğer hastalıkları, damar sertliği ve şeker hastalığı riskini azalttığı, mandalina suyu içen hepatit hastalarının ise karaciğer kanserine yakalanmadıkları tespit edildi

Kilo Kontrolü Sağlar ve Bağırsakları Korur

Bol miktarda lif içeren mandalina iki yönlü olarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Birincisi lifler yardımıyla midenin sürekli tokluk hissini arttırır, ikincisi içe sindirim sistemine faydalı olması ve sindirim sistemini ve özellikle bağırsak hareketlerini arttırması kolay bir şekilde dışkı atımını sağlar.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

C vitamini açısından çok zengin olması ile mandalina, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncinin de artmasını sağlar. Böylelikle soğuk algınlığı başta olmak üzere birçok hastalık için koruyucu etki gösterir. C vitamini açısından çok zengin olan mandalina bu özelliği sayesinde serbest radikallere hayat hakkı tanımaz. Bunun bir sonucu olarak serbest radikallerin yol açtığı bir çok hastalığa yakalanma riskini azaltır.

Kemik Sağlığı İçin Faydası