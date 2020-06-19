Sınav Öncesi Beslenme Önerileri

Hayata yön veren sınavlar... Sınavlara hazırlanma süreci, yaşanan stresler... Hepsi yapbozun parçaları, beslenme de! Sınavda başarılı olmak, iyi bir performans sergilemek için beslenme çok önemli. Yanı sıra strese bağlı gözlenebilen mide bulantısı, stres ishali, baş dönmesi, göz kararması gibi sorunların giderilmesinde de etkili.

Sınava bir gün kala beslenme önerilerim;

- 3 ana, birkaç da ara öğün ile günü tamamlayın.

- Kahvaltı yapın ve kahvaltı sınav günü evden çıkacağınız zamana göre benzer saatlerde olsun. Kahvaltıda; yumurta, az tuzlu beyaz peynir, dil peyniri, birkaç ceviz, söğüş mevsim sebzeleri ve tam tahıllı ekmek çok dengeli olacaktır. Böylece gün içerisinde dengeli bir kan şekeri stresin yönetimine faydalı olacaktır.

- Öğle öğününde; çorba, protein grubu (et, tavuk, balık) yanında salata, tam tahıllı ekmek iyi olabilir. Akşam öğününe sindirimi nispeten zor olan ve uzun süren protein grubunu bırakmazsanız sindirim sistemi sorunlarını daha az hissedersiniz.

- Akşam öğününde; çorba, zeytinyağlı/kıymalı sebze yemeği, yoğurt, tam tahıllı ekmek tavsiye edebilirim.

- Ara öğünlerde; mutluluk hormonu olarak bildiğimiz serotonin hormonu salınımını destekleyen ve stresi azaltan besinlere yer verebilirsiniz. Muz, yoğurt/kefir, kabak çekirdeği gibi.

- Uyarılarım: Çay ve kahveyi mümkün olduğunca az için. Dışarıda yemek yemeyin. Daha önce tatmadığınız besinleri tüketmeyin. Gaz yapabilecek besinlerden (kurubaklagil, bezelye, mercimek köftesi gibi) uzak durun.

Ve su! Suyu yeterli içmek konsantrasyonun yükselmesinde etkili. Günlük en az vücut ağırlığınızın 30 katı kadar su içmelisiniz.

Sınav günü beslenme önerilerim;

- Kahvaltı çok önemli, mutlaka yapılmalı. Sınava bir gün kala önerdiğim şekilde; yumurta, az tuzlu beyaz peynir, dil peyniri, birkaç ceviz, söğüş mevsim sebzeleri ve tam tahıllı ekmek çok dengeli olacaktır.

Sınav günü için örnek kahvaltı menüsü

1 yumurta (haşlanmış ya da omlet/menemen şeklinde hazırlanmış)

1 dilim dil peyniri

1-2 ceviz, birkaç fındık/badem

1 tane nektarin ya da muz

Birkaç çeri domates

Birkaç dilim tam buğday/çavdar ekmeği

Şimdiden başarılar!

Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman

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