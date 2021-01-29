Diz kapağı ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Romatizma, menisküs nasıl önlenir?

Özellikle belli bir yaşı geçtikten sonra romatizma ya da diz kapağı ağrısı yaygın olarak yaşanır. Ancak menisküs gibi sorunlar daha çok yaralanma veya kaza ile kasların gerilmesi üzerinden ortaya çıkar. Böyle durumlar için sorunu giderilecek belli başlı bazı yöntemler bulunmaktadır.



Diz kapağı ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer?



Pek çok kişinin merak ettiği konular içerisinde diz kapağı ağrısına ne iyi gelir sorusu geliyor. Diz kapağı ağrısına giderebilmek için özellikle eklem, kas ve kemikleri güçlendirmek gerekmektedir. Bu konuda daha çok doğal ve bitkisel çözümler üzerinden diz kapağı ağrısını yok etmek mümkün. Özellikle evde uygulanacak olan bu basit yöntemler, diz kapaklarındaki ağrının önemli oranda azalmasına imkan vermektedir.



- Bir torbaya buz koyarak, etrafını bezle sarmak suretiyle 10 veya 15 dakika boyunca bölgeye masaj yapılabilir.

- Sıvı kayıplarını azaltmak ve kemik ile kasları kuvvetlendirmek için bamya tohumu kullanılabilir.

- Antioksidan ve inflamatuar özelliği bulunan zencefil ile zencefil yağı değerlendirilebilir.

- Aynı şekilde yeni zerdeçal ve zerdeçal yağı hazırlamak suretiyle bölgeye sürülebilir.

- Kemiklerin güçlenmesindeki doğal bir yapı olarak öne çıkan çınar yaprağı kullanılabilir.



Bu şekilde farklı yöntemleri değerlendirmek suretiyle, kısa bir zaman içerisinde diz kapaklarındaki ağrının önemli oranda azalmasına fırsat verilebilir.



Romatizma nasıl önlenir?



Romatizma tedavisi genel olarak rahatsızlığın sebebine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Örneğin kireçlenme söz konusu olduğunda sıcak su uygulaması ağrıları azaltma noktasında oldukça etkilidir. Aynı zamanda doğal bitkisel kaynakları kullanmak ve ilgili bölgeye sürmek de yine oldukça etkilidir. Tabii daha doğrusu tam bir sonuç alabilmek için bir romatoloji uzmanına başvurmak ve tedavi yöntemleri konusunda destek almaktadır.



Menisküs nasıl önlenir?



Sporcu hastalığı olarak da bilinen menisküs, çok ciddi sorunlar yaratabilecek bir yırtık olarak bilinir. Özellikle ani yön değiştirmeler ve durmalar nedeniyle oluşacak kopma ile uzun süreli ciddi ağrılar yaratabilmektedir. Bu konuda ele alınacak belli başlı bazı önlemler sayesinde, menisküs yırtıklarında ve sorunlarından uzak durmak mümkün.



- Mutlaka ani hareketlerden kaçınmak gerekir.

- Eğer diz bölümünden sesler geliyor ise en yakın zamanda doktora başvurulmalıdır.

- Egzersiz programları, soğuk uygulama ve belli başlı bazı ilaçlar uzman doktor kontrolü altında uygulanabilir.

- Özellikle ilgili bölgedeki kasları güçlendirmek için egzersiz hareketleri mutlaka yapılmalıdır.