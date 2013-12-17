Dizüstü bilgisayar erkeklerde kısırlık yapıyor!

Dr. Elif Ergin, üreme organlarındaki ısı artışıyla sperm sayısı, haraketliliği ve kaletisende azalma olduğunu belirterek, "dizüstü bilgisayarda ısı artışı yaptığı için erkeklerde kısırlığa neden oluyor" dedi.



Ergin, yaptığı açıklamada, üreme organlarındaki ısı artışıyla sperm sayısı, hareketliliği ile kalitesinde azalma olduğunu söyleyerek, "Erkeklerde sperm üretimi vücut normal ısısının 1 derece altında gerçekleşir. Oysa son yapılan araştırmalar, wi-fi kullanan dizüstü bilgisayarlar erkek üreme organlarındaki ısıyı, normal vücut ısısının 2 derece üzerine çıkardığını tespit etti. Fertility and Sterility dergisinde yayımlanan bir deneysel çalışmanın sonucuna göre, eğer bacaklar kapalı bir şekilde kucakta dizüstü bilgisayar ile oturulursa 11 dakika, bacaklar kapalı bir şekilde, koruyucu ped ile oturulursa 14 dakika sonra ve bacaklar açık şekilde koruyucu ped ile oturulduğunda 28 dakika sonra ısı 1 derce artıyor” dedi.



Ergin, kablosuz internete bağlı dizüstü bilgisayarı ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Bu çalışma kablosuz internete bağlı dizüstü bilgisayar kullanımının erkek spermi üzerine olan etkisinin incelendiği ilk çalışmadır. Araştırma sonucunda radyasyon altında kalan spermlerin ileri hareketlerinde azalma, hareketsiz sperm oranında ise artma tespit edildi. Ayrıca wi-fi’ye bağlı bilgisayara yakın duran spermlerde, yüksek oranda DNA hasarı tespit edildi.”