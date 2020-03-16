Doğal sağlıklı burun estetiği

Burun ameliyatında estetik ve fonksiyonel iyileşme başarının en önemli kriteridir.

Burun estetiğinde başarılı olmak için sağlıklı ve doğal bir sonuç elde etmek gerekir. Burun şekline doğal sınırlarda müdahale, ideal burun ucu açısı, simetrik burun ucu, ideal boyut, fark edilmeyen dikiş izleri, çok fazla değişmeyen yüz ifadesi, sağlıklı nefes alma işlevi doğal ve sağlıklı bir burnun sahip olması gereken kriterlerdir.

Simülasyon burun tasarımı

Tıpta gelişen teknolojiler sayesinde kişiler ameliyattan önce nasıl bir buruna sahip olacaklarını simülasyon tasarımları sayesinde görebiliyor. Simülasyon teknolojisi sayesinde kişinin kendi fotoğrafları üzerinde yeni burun şekli tasarımları yapılabiliyor. Hasta ile cerrah ideal burun şekline hastanın görüntüleri üzerinden ortaklaşa karar verebiliyor.

Doğal burun şekli nasıl olmalı

İdeal şekilli bir burun yüzün tam orta kısmında yer alır ve genişliği göz iç kenar mesafesine eşit olur. Profilden alın-burun-dudak uzunluğu eşit olur. Burun ve dudak açısı (nazolabial) erkeklerde 90-100 derece kadınlarda ise 100-110 derece arasında olur. Burun sırtı düz, burun delikleri simetrik ve yumuşak kıvrımlara sahiptir. En önemlisi ise nefes alma işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirir.

Burun estetiğinde burnu büyüklüğünü ve açılarını doğru belirlemek doğal görünüm elde etmenin en önemli aşamasıdır. Burnun yüzün diğer ögeleriyle ölçülü ve uyumlu olması da gerekir.

Burun estetiği ameliyatı

Burun estetiği günümüzde oldukça ileri tekniklerle uygulanıyor. Hastanın ihtiyacına göre kapalı ya da açık teknik uygulanabilir. Ameliyat ortalama 2 – 2,5 saat içinde genel anestezi uygulanarak yapılabilir. Kesiler burun delikleri içinden ya da burun tabanından açılabilir, her ikisinde izlerin görünür olmamasına dikkat edilir. Nefes almaya engel olamayan silikon ateller kullanılır. İyileşme süreci hasta için oldukça zahmetsiz geçer.

Yeni burun şekli ameliyattan hemen sonra ortaya çıkar, morluk ve şişlik 1 hafta içinde geçer, iyileşme süreci 1-2 ay içinde büyük oranda tamamlanır, burnun tam olarak iyileşmesi ise 1 yıl boyunca devam eder.

Burun estetiğiyle hastalar burnundaki sağlık ve estetik sorunlarından kurtularak daha doğal görünen ve sağlıklı nefes alan bir buruna sahip olabilirler.

Op. Dr. Sabri Algun Aka