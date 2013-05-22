Doğru beslenme tüp bebek şansını arttırıyor

Kilo fazlası olan olan çiftlerin tedaviye başlamadan önce kişiye özel uygulanacak beslenme listelerini uygulayarak kilo vermelerinin tedavi için gerekli olduğunu hatırlatan Eurofertil Medikal Direktörü Dr. Hakan Özörnek, “Kişilerin bel çevresi kalınlığı ideal kiloya sahip olup olmadıklarını ortaya çıkarıyor. Kadınlarda bel çevresi 88, erkeklerde ise 102 cm’den daha kalın olan kişiler fazla kilolu olup, bu kişilerin tüp bebek tedavisine başlamadan önce kişiye özel diyetlerle kilo vererek tedaviye başlamalarını sağlıyoruz” dedi.

Tüp bebek tedavisinin başarılı olma şansını etkileyen faktörlerin başında doğru beslenme geliyor. Tedavi öncesinde çiftlere, ailede bulunan hastalıklar dikkate alınarak hazırlanan kişiye özel beslenme programları tüp bebek tedavisine olumlu etki ediyor. Özellikle ailesinde kalp hastalığı, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar ve bağışıklık problemleri bulunan kişilerin kan şekerini hızlı yükseltmeyecek doğru beslenme alışkanlıkları kazanarak tüp bebek tedavisindeki başarı oranını arttırdığını söyleyen Dr. Özörnek, “Doğru beslenme programları gebelik şansını arttırıken, hem gebelik sürecinin hem de doğumun sorunsuz geçmesine yardımcı oluyor. Böylece sağlıklı bir bebeğe kavuşma ihtimalini arttırıyor” dedi.

Kilo sperm sayısını etkiliyor

İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen fazla kilolar, bebek sahibi olmak isteyen çiftler içinde kadında ve erkekte farklı sorunlar yaratıyor. Fazla kilonun erkeklerde sperm sayısı hareketliliğine olumsuz etkileri olduğunu belirten Dr. Özörnek, “Gebelik öncesi kilo veren erkeklerde spermin dölleme yeteneği artarken, sperm sayısı hareketliliğine de olumlu etkileri görülüyor” diye konuştu.

Kilo veren kadının gebelik şansı artıyor

Kadınlarda görülen adet düzensizliği, tüylenme, saç dökülmesi, sivilce ve yumurtlama düzensizlikleri gibi problemler fazla kiloya bağlı olarak ortaya çıkıyor. Dr. Hakan Özörnek, kilo fazlalığı olan kadınların gebe kalmadan sağlıklı bir kiloya eriştiklerinde yumurtlama şanslarının daha yüksek olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Özellikle polikistik over sendromu gibi sorunları olan kadınlar gebelik öncesi kilo vererek hem gebe kalma şansını arttırır hem de gebelik sırasında oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmış olur. Kilo kaybının ayrıca hamilelik esnasında oluşan tansiyon yüksekliği, şeker yüksekliği, erken doğum ve düşük gibi risklerin azalması yönünde olumlu etkisi olduğunuda gözlemliyoruz.”

Kişiye özel diyet

Kliniklerine tüp bebek tedavisi için gelen fazla kilolu çiftlere, aile bulunan hastalıkların yanı sıra yapılan bazı tetkiklerin sonuçlarına göre oluşturulan bir beslenme listesi verdiklerini açıklayan Dr. Özörnek, sözlerini şöyle bitirdi: “Fazla kilolarıyla bize başvuran çiftlerimiz için oluşturduğumuz beslenme listeleri yalnızca tedavi öncesinde uygulanmıyor. Çiftlerimiz bu listelere bebeklerini kucaklarına alana kadar devam ediyorlar. Bu sağlıklı beslenme düzeni aynı zamanda anne adayının hamilelik sırasında oluşan hastalıklara maruz kalma risklerini de azaltıyor.”