11.12.2013 - 14:52 |
Doğum kontrol hapı göze zarar verebiliyor!
San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi'nden uzmanların yaptığı araştırmalar, uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımının glokoma neden olabileceğini gösteriyor.
Arka arkaya 3 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda glokom riskinin iki katı olduğu belirtildi. Östrojen içeren bu ilaçlar göz sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Glokom, optik sinirlerde geri döndürülemez hasara neden olabiliyor.
Araştırmacılar 2005-2008 yılları arasında 40 yaş üstü 3406 kadının göz sağlığı verilerini inceledi. Arka arkaya 3 yıl doğum kontrol hapı kullanmış olanlarında glokom rahatsızlığına daha sık rastlandı.
Göz doktorları hastalığın ortaya çıkmasının ailenin hastalık geçmişine de bağlı olduğunu ekledi.