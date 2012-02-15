Doğum öncesi endişeler

Psikolog Eda Gökduman



Evliliğinizde büyük bir değişim yaratacak olan bu güzel haber beraberinde bir takım endişeleri de aklınıza getirebiliyor. Bu endişelerin varlığını başlangıçta normal bir süreç olarak kabul ediyoruz. İlk kez yaşamanız , nasıl olacağını , neler yapmanız gerektiğini tam olarak bilememeniz ve büyük sorumluluk gerektiren bu durum sizdeki endişelerin kaynağını oluşturur.



Bu endişelerin varlığı sağlıklı bir hamilelik süreci için ne zaman tehlike olmaya başlar sorusunun cevabı : bu endişelerin düzeyinin arttığı zamanlardır.



Yaşanan endişeler; anne adayının günlük yaşamını olumsuz etkilemeye , eşi ve çevresi ile iletişiminin bozulmasına neden olmaya başlamışsa , duygudurumun kötüye gittiği ( kişinin zamanla mutsuzlaştığı ) veya bu mutsuzluğun uzun sürdüğü , endişe yaratan düşüncelerin sıklaştığı, bazen uyku düzeni ve iştahın bozulduğu durumlarla sıklıkla karşılaşılıyorsa bir tehlike olarak algılanmalı ve kısa zamanda ortadan kaldırmak için gerekli çaba gösterilmelidir.



Bu süreçte anne adayına destek olacak ve onu rahatlatacak ilk kişi güvendiği doktorudur . Eşin ve yakın çevrenin desteği de tüm hamilelik süreci boyunca devam etmelidir.



Doğum öncesinde genellikle yaşanan endişeler:



Bebeğim sağlıklı ve normal doğacak mı? Bu endişeye sahipseniz ilk yapmanız gereken yakın çevrenizdeki birçok bebeğin sağlıklı doğduğunu yeniden hatırlamak ve bilimin bu konuda ne kadar ilerlediğini kendinize söylemektir. Artık birçok gelişmiş test doğum öncesi bir problem olup olmadığını tespit edebiliyor.



Bebekle beraber bütün vücudum değişecek , eskisi gibi olamayacağım: Hamileliğiniz süresince bebeğinizi beslemek ve sağlıklı gelişimine destek olmak için kilo almanız otomatik bir sonuç olarak karşınıza çıkacaktır . Fakat kilo alımını belli bir düzeyde tutmak da sizin elinizde . Bunu sağlamak için doktorunuzla iletişim halinde olmanız, sizin ve bebeğiniz için verdiği listelere uymanız ve kendinize doktorunuzun önerdiği düzeyde bir hareket alanı sağlamanız yeterli olacaktır .



Kendinize güven bu süreçte çok önemlidir. Birçok anneye söylediğim ilk şey ; bu sürecin keyfini çıkarmak. Endişelerden uzak ; her ayın ve her ay bedeninizde yaşanan değişimlere karşı hissettiğiniz o anlatılmaz duyguların tadına varmanız mutlu bir hamilelik için önemlidir .



İyi bir anne olabilecek miyim ? İyi bir anne olup olamayacağınızı anne olduktan sonra görebileceksiniz. Bu nedenle şimdiden bu düşünceyi uzaklaştırın ve sadece kendinize güvenin. Doktorunuzla sık sık iletişim halinde olun, neler yapmanız gerektiğini öğrenin, sağlıklı bir hamilelik için güvenilir kaynaklardan yararlanın. Geçmişte iyi yaptığınız birkaç şeyi hatırlayın . Bunları başaran sizseniz iyi bir anne olmayı da başarabilirsiniz.



Eşimle olan ilişkimde bir değişim olacak mı ? Bebekle birlikte eve yeni bir hareket gelecek ve üzerinizdeki yük artacaktır . Eskiden dışarı çıkabiliyorken bebekle birlikte enerjinizin düştüğünü ve evde daha fazla zaman geçirdiğinizi göreceksiniz. Sohbetlerinizin çoğunun konusu bebeğiniz olacak. Yani bir değişim elbette ki söz konusu. Yeterli sabır, destek ve sevgi ile anne baba olmanın keyfini yaşayacak ve başlangıçtaki zor dönemleri birlikte aşacaksınız.



Bebeğimi sevecek miyim ? Bu endişeyi dile getirmeyen ama yoğun bir şekilde hisseden anne sayısı az değildir. Yaklaşık dokuz ay boyunca hareketlerini hissettiğiniz, büyük emek verdiğiniz ve merakla beklediğiniz bebeğinizi sevmeniz tabi ki beklenen bir duygu. Doğum sonrasında hemen bu duyguyu hissedemeyen anne aslında normal bir süreç yaşar. Bu bağın oluşması için biraz zamana ihtiyaç duyabilirsiniz.