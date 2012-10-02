Doğum öncesi kontroller artık evden de yapılabilecek

Hamile kadınların artık, doğum öncesindeki düzenli rutin sağlık kontrolleri için hastaneye gitmelerine gerek kalmayacak.

"New Scientist" bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, anne karnındaki bebeği görüntülemek için geliştirilen ve akıllı telefonlara bağlanabilen taşınabilir izleme paketi sayesinde, evi hastaneye uzak olan ya da ileri görüntüleme teknolojilerinin bulunmadığı ülkelerde yaşayan hamile kadınlar, doktor kontrollerini evden de yaptırabilecek.

Philadelphia kentindeki Temple Üniversitesi’den mühendisler, bilgisayar uzmanları ve jinekologlardan oluşan bir ekip tarafından tasarlanan sistem, piyasada satılan sensörleri kullanarak hamilelik döneminde anne karnındaki bebeğin kalp atışlarını ve ve doğum başladıktan sonra da annenin kasılmalarını izliyor.

Elde edilen bilgiler, bluetooth aracılığıyla akıllı android telefonlara iletilerek işleniyor. Akıllı telefonlar, her türlü bağlantıyı kullanarak işledikleri bilgileri hastanelerin ana veritabanına gönderiyor.

Projenin başhekimi Dimitrios Mastrogiannnis, annenin oksijen satürasyonu ve kan şekeri düzeyi gibi diğer ölçümlerinin de bu sisteme dahil edilebileceğini söyledi.

Proje, Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen BodyNets konferansında sunuldu.